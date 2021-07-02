انت الان تتابع تفاصيل خبر طقس شديد الحرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم السبت 3 يوليو والحرارة 43 ببعض المناطق والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعينا تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 3 يوليو الجاري، وذلك وفق التقارير التي نشرتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية منذ قليل، وسوف يسود طقس شديد الحرار السبت على أغلب أنحاء البلاد، كما يوجد ارتفاع كبير في نسبة الرطوبة بالجو الأمر الذي يزيد من الإحساس بشدة الحرارة.

الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم السبت 3 يوليو

وأعلنت الهيئة أن البلاد سوف تشهد ارتفاع جديد في الحرارة السبت ليكون شديد الحرارة ورطب بالقاهرة وحار على السواحل الشمالية نهاراً، ومن المتوقع أن تصل الحرارة على على الوجه البحري والقاهرة إلى 40 درجة، وتصل إلى 46 درجة ببعض مناطق الصعيد.

كما أشارت الهيئة حول حالة الطقس اليوم السبت أن نسبة الرطوبة ترتفع مما يزيد من درجات الحرارة بمقدار 4 درجات عن الدرجات المعلنة، كما يوجد نشاط للرياح والتي تكون معتدلة على السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء، مع تساقط شبورة مائية بالطرق المؤدية من وإلى الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية.

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كما نصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية جميع المواطنين بعدم التعرض للشمس بشكل مباشر لفترات طويلة بدون واقي على الرأس، ونصحت بالإكثار من شرب المياه، وللمزيد من التفاصيل في تقرير الأرصاد التالي.

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