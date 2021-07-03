صراع دائم بين كتلتين.. هيئة الأرصاد الجوية توضح سبب ارتفاع درجة الحرارة

جدة - نرمين السيد - وأشارت الهيئة فى بيان لها، إلى أن النصف الأول من شهر يوليو يبدأ منخفض الهند الموسمى بالتعمق غربا من جنوب إيران إلى جنوب شبه الجزيرة العربية، وتظل المنطقة متأثرة بالتيار الغربى الذى لا ترفع درجة حرارته كثيرا، وتنشط معه الرياح التى تعطى شعورا أفضل بالحرارة، لكن مع نهاية النصف الأول يبدأ التيار الغربى بالتراجع ويتقدم التيار الشرقى.

ومع بداية النصف الثانى من يوليو، يتقدم منخفض الهند الموسمى، ليشمل شبه الجزيرة العربية بالكامل ويصل إلى شمال إفريقيا، كما يبدأ تأثير الرياح الشرقية الهادئة الرطبة التى تزيد الشعور بدرجة الحرارة، وتكون هذة سمة الفترة المقبلة لفصل الصيف.

ويظل الصراع الدائم بين الكتلتين الشرقية والغربية مستمر، خلال الفصل ومن ذلك يتبين الارتفاع والانخفاض فى درجات الحرارة.

وأوضحت هيئة الأرصاد إلى أن هذا العام يشهد بدء تأثير منخفض الهند الموسمى مبكرا من شهر يونيو، وبقيم ضغط منخفضة، حتى أصبح أشد حرارة، وهذا ما تشهده البلاد هذه الأيام من ارتفاع كبير فى الحرارة والرطوبة.