المصرية للاتصالات We .. قائمة خدمات Telecom Egypt الهامة

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خدمات المصرية للاتصالات We كثيرة ويحتاج عملاء المصرية للاتصالات We قائمة خدمات Telecom Egypt لمعرفة ما يمكن الاشتراك به عن شراء خط المصرية للاتصالات. لذا نقدم لكم في السطور التالية خدمات المصرية للاتصالات.

دوت الخليج

قائمة خدمات Telecom Egypt

تقدم المصرية للاتصالات WE العديد من الخدمات منها خدمات الموبايل والرصيد والانترنت والانتظار وغيرها، من قائمة خدمات Telecom Egypt.

خدمة الانتظار المصرية للاتصالات We

خدمة الانتظار في المصرية للاتصالات تمكنك من استقبال مكالمة أخرى أثناء إجراء المكالمة التليفونية الحالية وسعر هذه الخدمة 2 جنيه شهريا تدفع مقدماً مع الفاتورة الربع سنوية .

خدمة عدم الازعاج من WE

هذه الخدمة من المصرية للاتصالات تتيح أن تتحكم في تليفونك بحيث يمكنك إيقاف استقبال المكالمة الواردة خلال فترة الراحة وذلك مقابل 1.67 جنيه شهريًا ويتم دفعها مقدمًا كل ثلاثة شهور في الفاتورة العادية.

خدمة سلفني من المصرية للاتصالات

يمكنك أن تستلف 4 جنيه رصيد إذا كان رصيدك الحالى أقل من 5 جنيه. وذلك من خلال الاتصال بـ #504* وسوف تظهر لك رسالة تأكيد. سيتم خصم الـ 4 جنيه من أول رصيد يضاف إلى حسابك بالإضافة لـ 50 قرش تكلفة الخدمة.

خدمة من فضلك كلمني في WE

خدمة كلمنى للأشتراك بها عليك أن ترسل رسالة قصيرة لمحمول أخر حتى يقوم بالإتصال بك. وطريقة إستخدام الخدمة هي الاتصال بـ #رقم محمول الطرف الثانى*515* وسوف تصلك رسالة تأكيد "تم تنفيذ طلبك بنجاح" سيتم إرسال رسالة للطرف الثانى "من فضلك كلمنى".