رئيس حزب المؤتمر: كل المؤشرات الدولية تؤكد حدوث معجزة اقتصادية فى مصر

وأضاف صميدة خلال تصريحات له اليوم، أن كل المؤشرات الاقتصادية الدولية والمحلية، تؤكد حدوث معجزة اقتصادية فى مصر، وتحقيق معدلات نجاح ضخمة فى 7 سنوات فقط.
وأكد أن الاقتصاد المصرى حقق أعلى معدل نمو له فى 2019-2020، بنسبة 5.6%، فيما انخفض عجز الموازنة إلى 7.8% فى عام 2020-2021، موضحا ان الاحتياطى النقدى ارتفع لأكثر من 40 مليار دولار فى أبريل 2021، وتم صرف 28 مليار جنيه مستحقات متأخرة للمصدرين منذ أكتوبر 2019.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، أن تراجع معدل البطالة إلى 7.2% وتراجع التضخم إلى 4.4%، هو إنجاز اقتصادى لم يسبق فى مصر، ولم يتحقق فى أى من العصور السابقة.
وأشار رئيس حزب المؤتمر، إلى إشادة صندوق النقد الدولى بما يحدث فى مصر، ووصف مصر بالنموذج الناجح فى الإصلاح الاقتصادى، مضيفا أن ما يقوم به الرئيس السيسى من مشاريع عملاقة فى شتى جنبات الاقتصاد عادت على الوطن بكل خير، ولا تزال الإنجازات تتوالى.
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