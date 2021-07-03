رئيس حزب المؤتمر: كل المؤشرات الدولية تؤكد حدوث معجزة اقتصادية فى مصر

جدة - نرمين السيد - قال الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب المؤتمر، إن الاقتصاد المصرى حقق طفرة كبرى طوال السنوات السبع الماضية من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى، عبر مختلف المؤشرات، سواء من ناحية عجز الموازنة أو البطالة أو نسبة النمو أو غيرها من المؤشرات الاقتصادية التى تقيس مدى جودة الاقتصاد.





وأضاف صميدة خلال تصريحات له اليوم، أن كل المؤشرات الاقتصادية الدولية والمحلية، تؤكد حدوث معجزة اقتصادية فى مصر، وتحقيق معدلات نجاح ضخمة فى 7 سنوات فقط.

وأكد أن الاقتصاد المصرى حقق أعلى معدل نمو له فى 2019-2020، بنسبة 5.6%، فيما انخفض عجز الموازنة إلى 7.8% فى عام 2020-2021، موضحا ان الاحتياطى النقدى ارتفع لأكثر من 40 مليار دولار فى أبريل 2021، وتم صرف 28 مليار جنيه مستحقات متأخرة للمصدرين منذ أكتوبر 2019.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، أن تراجع معدل البطالة إلى 7.2% وتراجع التضخم إلى 4.4%، هو إنجاز اقتصادى لم يسبق فى مصر، ولم يتحقق فى أى من العصور السابقة.

وأشار رئيس حزب المؤتمر، إلى إشادة صندوق النقد الدولى بما يحدث فى مصر، ووصف مصر بالنموذج الناجح فى الإصلاح الاقتصادى، مضيفا أن ما يقوم به الرئيس السيسى من مشاريع عملاقة فى شتى جنبات الاقتصاد عادت على الوطن بكل خير، ولا تزال الإنجازات تتوالى.