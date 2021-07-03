حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاحد 4-7-2021

حظك اليوم برج الحوت الأحد 4/7/2021
مهنياً: حاول إنهاء عملك في الوقت المحدد حتى لا تقع في فخ الإهمال وتلقى اللوم على ذلك ، وبالتالي ستواجهك مشاكل مع مرؤوسيك في العمل.
عاطفياً: علاقتك مع الشريك مستقرة ، فلا تأخذ أي فرص وتذهب بعيداً بخيالك ، فقد تشعر بالندم فيما بعد ، لذا كن حذرًا
صحياً: احترس من الأزمات ، فقد تكون أزمات مشتركة بين الوضع المالي والعاطفي
حظك اليوم برج الحوت الأحد 4/7/2021
مهنياً: تسمع اليوم أخباراً سارة بأنك انتظرت فترة في العمل وأنك متفائل بالحصول على ترقية أو مزايا مالية.
عاطفياً: إنك تترك انطباعًا جيدًا لدى الشريك اليوم بسبب سلوكك الجيد في التعامل مع قضية تواجهه والوقوف إلى جانبه مما يقوي علاقتك.
صحياً: يجب عليك يوماً ما استشارة من حولك بخصوص ممارسة الرياضة للحفاظ على شكلك البدني
حظك اليوم برج الحوت الأحد 4/7/2021
مهنياً: اليوم أنت مرتبك بين عدة قرارات ، لكن عليك أن تعرف ماذا تختار بسرعة ، لذا اتبع حدسك.
عاطفياً: امنح الحبيب المزيد من الوقت ، لأنك تعرف الظروف التي يمر بها مع بيئته الأسرية ، وحاول أيضًا البقاء معه.
صحياً: النصائح مفيدة في تحسين صحتك ، لكن عليك العمل معها وممارسة الرياضة
حظك اليوم برج الحوت الأحد 4/7/2021
مهنياً: مواقف كثيرة تزعجك في العمل ، وتسعى لتغييرها بالاتفاق مع أصحاب العمل ، وتحقق ما تخطط له ، ويرافقك أحد في مشاريعك.
عاطفياً: تدور أسئلة كثيرة في ذهنك للحبيب وتحاول أن تجد إجابات ، وينصحك علم الفلك أن تسأله مباشرة.
صحياً: تجنب الأشرار قدر الإمكان الذين يحاولون إثارة توترك لإثارة غضبك.
حظك اليوم برج الحوت الأحد 4/7/2021
مهنياً: يوم مناسب جداً لإجراء الاستشارات وحضور المحاضرات والاستجابة لدعوة لإلقاء محاضرة أو خطاب.
عاطفياً: يوم ميمون لتصحيح مسار علاقة المقلاع مع الشريك وتنقيته من الشوائب والمتاعب.
صحياً: حاول أن تكون من أصحاب المبادرات الصحية ولا تخالف تعليمات الطبيب
حظك اليوم برج الحوت الأحد 4/7/2021
مهنياً: عليك التحلي بالصبر ، والتحكم في حماسك لتجنب أي تداعيات سلبية ، خاصة في مجال العمل ، وكذلك محاولة التحكم في أعصابك .
عاطفياً: التعامل الإيجابي مع الشريك يساعد ، وإذا احتجت لتقديم تنازلات فلا بأس ، لكن لا تستمر في تقديم التنازلات.
صحياً: احصل على الراحة من بعض الأعمال غير الضرورية التي تؤثر سلباً على صحتك
حظك اليوم برج الحوت الأحد 4/7/2021
مهنياً: أنت تركز على مشروع معين وتتجاهل المشاريع الأخرى التي قد تكون أكثر ربحية وفائدة ، لذا حاول دراسة جميع المشاريع قبل التنفيذ حتى لا تفقد.
عاطفياً: تستريح مع حبيبك وتستمتع بأوقات ممتعة معه ، ولا شيء يمنعك من الالتفات إليه في الأجواء الرومانسية التي تسود.
صحياً: أنت لا تؤمن بالتوهج الذي يجذب الانتباه من خلال الرياضة التي تمنحك شيئاً أكثر من الجاذبية
حظك اليوم برج الحوت الأحد 4/7/2021
مهنياً: أنت تبهر رؤسائك بأفكارك التي تفيد الشركة التي تعمل بها بأرباح ضخمة ، وتحسن وضعك في العمل وتفيدك في المستقبل .
عاطفياً: تتشاور مع الشريك في قضية تهمك وتستفيد من الردود التي تتلقاها لأن لديهم الخبرة التي ستفيدك.
صحياً: لا تسمح لأفراد الأسرة بممارسة الرياضة ، بل أعطها لنفسك وحثهم على ذلك
حظك اليوم برج الحوت الأحد 4/7/2021
مهنياً: أنت تنجز مشاريع مهمة تجلب لك أرباحاً جيدة وتحسن من وضعك المهني وترقيك مما ينعكس أيضاً على شهرتك في العمل.
عاطفياً: تشعر بالإحباط من العلاج الذي يخبئه لك شريكك ، لكن زيارة صديق تغير حالتك المزاجية وتريحك
صحياً: الحد من العصبية والهدوء هو الدواء الأكثر فاعلية للبقاء مرتاحاً ، ولا شيء يستحق الغضب والانزعاج.
حظك اليوم برج الحوت الأحد 4/7/2021
مهنياً: لا تتخذ قرارات مفاجئة ، وتتجنب الفضائح والمواجهات ، وتعتمد على نفسك ولا تطلب المساعدة من أحد.
عاطفياً: أنت تشارك في أحداث اجتماعية ضخمة ، أو تجري تغييرات جذرية في حياتك ، فقد يكون حفل زفاف أو التزاماً كبيراً يخصك أو يخص أحد أفراد أسرتك.
صحياً: قلل من ساعات الجلوس الطويلة وخصص ساعة لنشاط رياضي مفيد
حظك اليوم برج الحوت الأحد 4/7/2021
مهنياً: دعم لموقفك ورؤيتك المشتركة. إنه يوم واعد لتحقيق اختراق. ثق بنفسك وحاول أن تفرض توجيهاتك.
عاطفياً: يمكنك أن تعيش في جو من الفوضى حيث يختلط الحبل مع النبيل ويولد الشك في المجال العاطفي. حاول الابتعاد عن العاصفة الآن وتأجيل المناقشات.
صحياً: لا تكن من أصحاب الحلول الفورية ، فأنت تمشي لمدة أسبوع ثم تتوقف عن الشعور بالرضا عما تشعر به
حظك اليوم برج الحوت الأحد 4/7/2021
مهنياً: تبدأ اليوم بجو إيجابي يشبهك ويأخذك في رحلة أو لقاء مثمر أو اجتماعات غنية بالأفكار البناءة.
عاطفياً: لا تطالب ببعض الأمور العاطفية ، والأفضل الإسهاب في الأمور الدقيقة والشائكة التي يمكن أن تؤثر سلباً على العلاقة مع الشريك.
صحياً: خذ استراحة بعد الظهر وتمدد لمدة ساعة لإرخاء جسمك وعقلك
ملاحظة مهمة : نحن نقوم بذكر الأبراج فقط لتسلية لا أكثر وليبقى اعتمادك على الله عز وجل.
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