/638564/رسالة-خاصة-من-وزيرة-التضامن-لخالد-العناني-بخصوص-أولاد-مصر

وجهت وزيرة التضامن، نيفين القباج، رسالة خاصة لخالد العناني، وزير السياحة والآثار، بخصوص مبادرة "أولاد مصر".

وزيرة التضامن توجه رسالة لوزير السياحة

وجاء في نص الرسالة:" بالأصالة عن نفسي وعن وزارة التضامن الاجتماعي وعن أطفالنا "أولاد مصر"نرسل تحية شكر لمعالي وتقدير لمعالي وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني ليس فقط على انجازاته ولكن على لفتته الانسانية التي تؤكد كرم أخلاقه وأفعاله".

القباج توجه التحية لوزير السياحة

وتابعت:" تحية لمعالي الوزير على رفضه الحصول على اية مبالغ ايجارية مقابل استخدام حديقة قصر البارون في إقامة حفل كورال أولادنا من مؤسسات الرعاية "كورال مصر" وقال لي بالحرف الواحد أنه لا ينبغي الحصول على موارد من هؤلاء الأطفال وأن هذا أقل ما يجب نحوهم. جميعنا نشكر حضرتك على هذا الشعور الإنساني والأبوي والمصري الأصيل.

ونرسل أيضاً تحية تقدير لتهنئة حضرتك على انجازاتط في تجديد قصر البارون والحدث العالمي نقل المومياوات، والمتحف المصري الكبير والمتحف القومي الحضاري، وبوابة العمرة المصرية، وقانون المنشاآت الفندقية والسياحية، والافتتاحات الأثرية المتتالية، والتصدي لتداعيات جائحة كورونا بمنتهى المهنية والانسانية، وحرص حرتك على مصالح العاملين بقطاع السياحة، وزيادة أعداد السائحين. يا رب على إيدين حضرتك الخير كله للسياحة في مصر ولمصرنا الحبيبة.