التنمية: تنفيذ 15 ألف مشروع خلال يونيو بقروض 500 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ساهم خلال شهر يونيو 2021 فى تنفيذ 15 ألفا و635 مشروعا بقروض 500 مليون جنيه.





وأوضح الوزير فى بيان صحفى، أن هذه المشروعات تساعد فى توفير أكثر من 25 ألف فرصة عمل فى جميع المحافظات، مشيراً إلى أن إجمالى المشروعات التى نفذها "مشروعك" حتى الآن بلغ أكثر من 197 ألف مشروع بقروض 19.5 مليار جنيه ووفرت هذه المشروعات أكثر 1.9 مليون فرصة عمل.

وأشار اللواء محمود شعراوى، إلى اهتمام الوزارة بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال (مشروعك)، لما لها من دور محورى فى تنمية ودفع عجلة الإنتاج فى مختلف المجالات، وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030، حيث تستهدف العمل على تعزيز الدور الهام لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال فى تحقيق التنمية المستدامة فى مصر.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن محافظة المنيا احتلت الصدارة فى إجمالى عدد المشروعات المنفذة منذ بدء (مشروعك) وحتى الآن بعدد 23.916 ألف مشروع يليها محافظة سوهاج بعدد 23.798 ألف مشروع ثم محافظة بنى سويف بعدد 17.031 ألف مشروع ثم محافظة البحيرة بـ 16.630 ألف مشروع ثم الدقهلية بـ 16.263 ألف مشروع ثم محافظة الشرقية بعدد 13.599 ألف مشروع.

ولفت اللواء محمود شعراوى إلى أن مشروعك يعمل حالياً على تعزيز الارتقاء بالمهارات فى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودعم جميع أشكال الابتكار، وتمكين هذه المشروعات من تحويل التحديات البيئية إلى فرص عمل حقيقية بما يخدم أصحاب المشروعات الصغيرة وتشجيع المواطنين على الإقبال العمل الحر والتوسع فى إقامة مشروعات صغيرة جديدة.

وأوضح شعراوى أن الوزارة تعمل من خلال (مشروعك) على تنفيذ عدد من التدخلات بالمراكز المستهدفة خلال المرحلة الأولى لمبادرة تطوير الريف المصرى مما يساهم فى خلق فرص عمل لمواطنى القرى المستهدفة، إضافة إلى مشروعك المساهمة فى دعم التكتلات الإنتاجية الواعدة بمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، فضلاً عن توفير الأراضى المطلوبة وتيسير الحصول على التراخيص لإنشاء المجمعات الحرفية واستخراج رخص تشغيل المحال التجارية، وتعزيز توفير فرص عمل من خلال المشروعات الإنشائية، والتوسع فى تنفيذ مبادرة شغلك جنب قريتك، وتطوير الأسواق القروية والمواقف داخل القرى الأم.

وأضاف الوزير أن (مشروعك) لا يقتصر دوره فقط على التمويل المالى للمشروعات ولكن يساهم فى تذليل معوقات التنفيذ من خلال استخدام منظومة الشباك الواحد لتلقى الطلبات والرد عليها واختصار الأوراق والمستندات المطلوبة لطالبى القروض وتسهيل إجراءات التمويل وتبسيط عملية إتخاذ القرار فى البنك لإصدار قرار الموافقة على التمويل أو رفضه فى مدة قصيرة وإصدار رخصة مؤقتة فورية للمشروع والمساهمة فى تمويل حملات التوعية والتدريب للشباب والتكليف بأن يتم حصول المقترض على القرض خلال أسبوع بحد أقصى من تقديم الطلب مستوفيا الأوراق المطلوبة.

وأشار الوزير، إلى أنه تم تغطية جميع المحافظات بعدد (260) مقر لمشروعك تغطى جميع المراكز الإدارية بالمحافظات وتوحيد منهجية الإقراض من البنوك الـ6 الوطنية المشاركة بمشروعك والإشراف الشخصى من جانب المحافظ لتذليل المعوقات.