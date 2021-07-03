القوي العاملة : 18 شركة تشارك في ندوة إجراءات تفتيش العمل ببورسعيد

وجه محمد سعفان وزير القوى العاملة ، مديريات القوى العاملة بالمحافظات للقيام بالدور التوعوي بعقد ندوات لشركات القطاع الخاص والاستثماري من أجل إرساء قواعد العلاقات بين طرفي العملية الإنتاجية ، في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وفى هذا الإطار، نظمت مديرية القوي العاملة ببورسعيد، ندوة حول إجراءات تفتيش العمل في إطار قوائم المراجعة للتفتيش ، واختصاصات وحدة المساواة بين الجنسين ، حضرها 42 من مسؤولي ومديري 18 شركة من شركات القطاع الخاص والسياحي العاملة في نطاق المحافظة .

وأكد السيد السنجابي مدير المديرية ، أهمية تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال في مختلف القطاعات ، الأمر الذى يدفع إلى زيادة الانتاجية والنهوض بالاقتصاد المصري ، وتحقيق الرضا الوظيفي لدى العاملين تجاه أعمالهم .

وتناولت المحاضرة الأولى الحديث عن إجراءات التفتيش العمالى على الشركات في إطار قوائم مراجعة التفتيش الجديدة ، كما تم شرح قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فيما يتعلق بحقوق وواجبات العمال والعلاقة بين صاحب العمل والعامل اللازمة لإنجاح العملية الإنتاجية ، وشرح أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بذوي الهمم والعزيمة ، وعرض رسائل توعية وفيديوهات توضيحية لأحكام القوانين .

وتناول الشق الثاني من الندوة ، اختصاصات وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية ، حيث تم عرض الحلقتين الرابعة والخامسة من مبادرة " هى تقدر" ، والتى تهدف إلى تسهيل وتبسيط المعلومة للوصول للعمال وأصحاب الأعمال فيما يخص المساواة بين العمال، من حيث الأجر طبقاً للاتفاقيات الدولية المصدق عليها ، فضلاً عن شرح قرارات وزير القوي العاملة الأخيرة بخصوص تنظيم عمل النساء .

حضر الندوة ، محمد أبو زيد مدير إدارة الرعاية بالمديرية ، ولمياء محمود مدير مكتب عمل الشرق والإستثمار ، وأمل يوسف مدير مكتب عمل الجنوب والضواحى والعرب ، وأحمد أبو المعاطي مدير مكتب عمل الزهور والغرب والمناخ .