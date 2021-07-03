القوي العاملة : صرف 1.5 مليون جنيه منح اجتماعية وصحية لـ 3158...

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة أن مديرية القوي العاملة بالمنوفية، قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف منح اجتماعية وصحية لـ 3158 عاملا غير منتظم بلغت إجماليها مليون و569 ألفا و500 جنيه، حيث شملت صرف منحة عيد العمال لـ 3139 عاملاً مسجلاً ، بإجمالي مليون و 569 ألفاً و 500 جنيه ، و28 ألف جنيه لـ 9 عمال ، منها 8 آلاف جنيه منح مولود لـ 4 عمال ، و 3 منح زواج بمبلغ 9 آلاف جنيه ، ومنحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 2000 جنيه، كما تم صرف رعاية صحية لـ 3 عمال بمبلغ 9000 جنيه.

وقال وزير القوى العاملة: إن مديرية القوي العاملة بالمحافظة قامت بتعيين 1942 شاباً ، من بينهم 17 من ذوى القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 4536 شابا باحثاً عن العمل .

وأوضح على حامد الزقم مدير المديرية - في تقريره للوزير -عن ما تم إنجازه خلال مايو الماضي ، إلى أن المديرية استخرجت 1281 شهادة قياس مستوى المهارة ، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال علي المهن المختلفة.

وفي مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 950 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير 144 محضر لمنشآت مخالفة للقانون ، وعقد 6 ندوات توعية في مجالات قانون العمل ، وتنظيم الاسرة ، و الحوار المجتمعي ، أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش علي 270 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، وأسفر التفتيش عن تحرير 170 محضراً للمنشآت المخالفة ، وبحث 27 شكوى .

أما في مجال علاقات العمل ، تلقت المديرية 72 شكوى عمالية ، تم تسوية 2 منها ودياً ، وأحيلت 39 شكوى منها للمحكمة العمالية ، وتبقت 31 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة .