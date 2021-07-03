اليوم.. السكة الحديد تطرح تذاكر قطارات عيد الأضحى المقرر سفرها 17 يوليو

تقوم هيئة السكة الحديد اليوم السبت بطرح تذاكر مقاعد قطارات عيد الأضحى المجدولة بجداول التشغيل الطبيعية التى ستتحرك يوم 17 يوليو الجارى الموافق 7 ذو الحجة للحجز أمام الجمهور.
كما تطرح السكة الحديد غدا الأحد مقاعد القطارات التي ستتحرك يوم 18 يوليو الموافق 8 ذو الحجة، والإثنين تطرح مقاعد القطارات التي ستتحرك يوم 19 يوليو الموافق 9 ذو الحجة، والثلاثاء المقبل تطرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 20 يوليو الموافق 10 ذو الحجة.
وانتهت هيئة السكة الحديد من وضع قواعد حجز تذاكر القطارات المدرجة بجداول التشغيل العادية الطبيعية، حيث يتم حجزها قبل السفر بـ14 يوما، وحددت عمل شبابيك الحجز يوميا ابتداء من الساعة 7.30 صباحا، على أن يتم الحجز بموجب بطاقة الرقم القومى وحد أقصى 4 تذاكر لكل راكب.
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