الرئيس السيسي يفتتح اليوم قاعدة 3 يوليو البحرية (فيديو)

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الاتجاهين الاستراتيجي الشمالي والغربي. وكان الموقع الرسمى لوزارة الدفاع نشر برومو عن "قاعدة 3 يوليو البحرية"، في منطقة جرجوب، وهي قاعدة عسكرية تتوافق مع كود القواعد العسكرية البحرية العالمي. وتعد القاعدة نطاقا عسكريا متكاملا يشكل قاعدة انطلاق لحماية مقدرات الأمة المصرية على طول الاتجاهين الاستراتيجيين الشمالي والغربي، وسينفذ بها المناورة "قادر 2021".

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