/638569/مواجهة-من-العيار-الثقيل-بين-التشيك-والدنمارك-في-يورو-2020

يلتقي منتخب االدنمارك مع منافسه منتخب التشيك، اليوم السبت، وتقام المباراة على ملعب باكو الأولمبي، ضمن منافسات دور الـ 8 من نهائي بطولة الأمم الأوربية "يورو 2020"، وتبدأ صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة مساء.

مشوار المنتخبين في البطولة

يأمل منتخب التشيك مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في بطولة الأمم الأوربية "يورو 2020"، وذلك بتحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام الدنمارك والتأهل إلى نصف نهائي البطولة، ويذكر أن منتخب التشيك تأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة، بعدما حقق الفوز على منتخب هولندا في الدور ثمن النهائي من البطولة بنتيجة هدفين دون رد.

وعلى الصعيد الأخر يسعى منتخب الدنمارك إلى مواصلة النتائج الجيدة التي حققها خلال مشواره في بطولبة الأمم الأوربية "يورو 2020"، والتغلب على منتخب التشيك في مباراة اليوم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة، وكان منتخب الدنمارك تأهل إلى هذا الدور من البطولة بعدما استطاع التغلب على منتخب ويلز برباعية نظيفة في الدور ثمن النهائي من منافسات البطولة.

استطاع منتخب الدنمارك الفوز بأخر مباراة جمعت المنتخبين، والتي كانت عام 2013، ضمن تصفيات كأس العالم، وانتهت المباراة بفوز منتخب الدنمارك بثلاثية نظيفة، ويعرض دوت الخليج التشكيل المتوقع للمنتخبين في مباراة اليوم:

التشكيل المتوقع لمنتخب التشيك في مبارة اليوم أمام منتخب الدنمارك في ربع نهائي اليورو 2020

من المتوقع أن يبدأ ياروسلاف سيلهافي الدير الفني لمنتخب التشيك مباراة اليوم أمام منتهخب الدنمارك في ربع نهائي الأمم الأوربية بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمي : فاتشك. في الدفاع : كاديرابيك – كالاس – كيلوشتكا – كوفال. في خط الوسط : سوستشيك – هولش – سيفتشسك – باراك – ماسوبوست. في خط الهجوم : باتريك شيك.

التشكيل المتوقع لمنتخب الدنمارك في مبارة اليوم أمام منتخب التشيك في ربع نهائي اليورو

من المتوقع أن يبدأ كاسبر هيولماند المدير الفني لمنتخب الدنمارك مباراة اليوم أمام منتخب التشيك بتشكيل مكون من كل من: مدرب منتخب الدنمارك بتشكيلة مكونة من :

في حراسة المرمي : شمايكل في الدفاع : فيستر جارد – سيمون – كريستينسن. في خط الوسط : ماهلي – ديلاني – هوبيرج – لارسن. في خطالهجوم : برايثوايت – كاسبر – دامسغارد.