/638573/مصطفي-شوبير-يوجه-الشكر-لشوقي-غريب-المدير-الفني-للمنتخب-الأولمبي-بعد-استبعاده-من-القائمة-صور

وجه مصطفى شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى، الشكر لشوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، بعد استبعاده من القائمة المشاركة فى أولمبياد طوكيو، متمنيا لزملائه التوفيق وتحقيق فرحة جديدة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب شوبير، عبر ستورى حسابه على “انستجرام”: "قبل أى شيء، أود أن أشكر الجهاز الفنى بقيادة كابتن شوقى غريب الذى منحنى الثقة فى أكثر من اختيار، وشكرا على دعمه الكبير خلال فترة تواجدى بالمنتخب الأوليمبى وكذلك كابتن أسامة عبد الكريم".

وتابع: "ثانيا أتمنى خالص التوفيق لكل زملائى الأبطال فى طوكيو 2020 إن شاء الله، فى انتظار فرحة أخرى".

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأوليمبي للمشاركة في أولمبياد طوكيو .

وجاءت القائمة كالتالي

حراسة المرمى: محمدالشناوي - محمد صبحي - محمود جاد

الدفاع: أحمد أبوالفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان «بيكهام» - أسامة جلال - كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبدالرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي.

يدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم ،السبت، معسكر مغلق استعداداً لخوض مباراة سموحة، ويستعيد فريق الأهلى جهود نجمه أيمن أشرف فى مواجهة سموحة .

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي أمام فريق سموحه، التاسعة مساء يوم الأحد المقبل بالجولة الـ28 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى ستجمعهما على استاد الإسكندرية، بعدما غاب عن مواجهة بيراميدز بسبب الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مواجهة الزمالك التى انتهت بالتعادل 1-1 فى مايو الماضى.

وحرص بيتسو موسيماني على عقد محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي أمس طالبهم خلالها بإغلاق ملف مباراة بيراميدز والتركيز في مباراة سموحة التي تعد الهدف الأهم حاليا للعودة من جديد إلى طريق الانتصارات وتحقيق أهداف المرحلة الحالية التي يركز فيها الفريق جهوده الفنية والذهنية على بطولة الدوري الممتاز.

واعلن لجنة الحكام تعيين ندابيهاوينمانا حكماً لنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز والمقرر إنطلاقها في السابع عشر من الشهر الجاري.

ودخل النادي الأهلي المباراة بالتشكيل كالأتي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون – رامي ربيعة – علي معلول

خط الوسط : حمدى فتحي – أليو ديانج - عمرو السولية

خط الهجوم : محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد طاهر - محمد شريف.

فيما دخل فريق بيراميدز مباراته بالتشكيل الاتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - رمضان صبحي

خط الهجوم: إبراهيم عادل

وتواجد على مقاعد البدلاء في اللقاء: شريف إكرامي - أحمد الشيخ - محمود صابر - عمر جابر - طارق طه - أحمد توفيق - محمود وادي - محمود حمادة - دودو الجباس.