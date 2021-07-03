سعفان: صرف 291.2 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ 122 ألف عامل بالسياحة

جدة - نرمين السيد - وافق محمد سعفان، وزير القوى العاملة، ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال بوزارة القوى العاملة، على صرف 291 مليون و204 آلاف و522 جنيها، لنحو 122 ألفا و628 عاملًا يعملون فى 2.447 منشأة (الدفعة السادسة والسابعة- دفعة واحدة) من الصندوق، نظرا لما تمر به شركات وقطاع السياحة من تأثيرات سلبية بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد.





وقال الوزير، وفقا لبيان صحفى، إن الصرف يتم بنسبة 100% من الأجر الأساسى للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بصرف مرتبات العمالة المنتظمة بقطاع السياحة المتضررة من (كوفيد-19). وأكد سعفان، أنه تم وضع قواعد خاصة لقطاع السياحة بالاتفاق بين وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية لإعانة ذلك القطاع، وفقًا لها يتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق، والذى بدوره يقوم بمراجعتها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.

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