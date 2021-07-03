صحيفة إماراتية: مصر بقيادة السيسى تسجل نجاحات سياسية واقتصادية وتنموية

وكتبت الصحيفة - فى افتتاحية عددها الصادر اليوم السبت تحت عنوان (ثمانى سنوات من تاريخ مصر) - أن مصر، وبعد ثمانى سنوات من انتفاضة 3 يوليو، والتى خرجت خلالها الملايين من المصريين إلى الشوارع لتعلن بداية نهاية نظام الإخوان، انتقلت من حال السقوط فى فخ الإخوان إلى عهد من الحرية والكرامة والتنمية والمشاريع والاستثمارات.
وأضافت أن الشعب المصرى يعيش اليوم حالة من النشوة والانتصار؛ لأنه استطاع أن يختصر الزمن ويمسح من تاريخه صفحة سوداء لم تدم طويلاً، وتخلّص من جماعة الإخوان إلى الأبد، وهو الآن يبنى مع جيشه العظيم، مصر الجديدة التى تحمى ولا تهدد، تصون ولا تبدد، متمسكه بتراثها المجيد وبكل أهداف ثورة يونيو، ومن قبلها ثورة 23 يوليو، التى تحتفل مصر والعرب بذكراها الـ69 بعد أيام.
وأشادت (الخليج) بالدور القيادى للرئيس السيسى، حيث وقف إلى جانب الشعب، وأيد حقه فى الحياة والحرية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم، معلناً أنه وحده حامى الوحدة الوطنية والمؤتمن على أمن مصر، والحريص على حق الشعب المصرى فى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وأوضحت أن لقاء الشعب والجيش كان نقطة فاصلة فى حياة مصر بالإعلان عن التخلص من نظام ظلامى حاول تقزيم مصر، وتكميم أنفاسها، ووضعها فى قوالب سياسية ودينية ومحاور إقليمية ليست من تاريخها ولا قيمها ولا دورها التاريخى المشهود.
واختتمت (الخليج) بالقول: "إن ثمانى سنوات فى عمر الثورات قصيرة جداً، لأنها تطلب التغيير الشامل والتخلص من كل ما هو سلبى ويحول دون تطلعات الشعوب، وهو أمر يحتاج إلى سنوات وجهد وعرق وإصرار، لكن ما تحقق على الأرض خلال هذه السنوات يشبه الإعجاز من حيث الإنجاز فى مختلف الميادين".
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