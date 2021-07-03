القوى العاملة: 1.5 مليون جنيه منح اجتماعية وصحية لـ 3.158 عاملا بالمنوفية

جدة - نرمين السيد - قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مديرية القوى العاملة بالمنوفية صرفت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة منحا اجتماعية وصحية لـ 3.158 عاملا غير منتظم بإجمالى مليون و569 ألفا و500 جنيه.





وأضاف سعفان - وفقا لبيان الوزارة اليوم السبت - أن هذه المنح شملت صرف منحة عيد العمال لـ 3.139 عاملاً مسجلاً بإجمالى مليون و 569 ألفاً و500 جنيه، و28 ألف جنيه لـ 9 عمال، منها 8 آلاف جنيه منح مولود لـ 4 عمال، و3 منح زواج بمبلغ 9 آلاف جنيه، ومنحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 2000 جنيه، كما تم صرف رعاية صحية لـ 3 عمال بمبلغ 9000 جنيه.

وأوضح أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة، قامت بتعيين 1.942 شابا من بينهم 17 من ذوى القدرات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 4.536 شابا باحثا عن العمل.

من جهته، قال على حامد الزقم مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال مايو الماضى - أن المديرية استخرجت 1.281 شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال على المهن المختلفة.

وأضاف أنه بمجال التفتيش العمالى، تم التفتيش على 950 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 144 محضرا لمنشآت مخالفة للقانون، وعقد 6 ندوات توعية فى مجالات قانون العمل، وتنظيم الاسرة و الحوار المجتمعى، أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش على 270 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس كورونا المستجد، وأسفر التفتيش عن تحرير 170 محضرا للمنشآت المخالفة وبحث 27 شكوى.

وأوضح أنه بمجال علاقات العمل، تلقت المديرية 72 شكوى عمالية، تمت تسوية 2 منها وديا، وأحيلت 39 شكوى منها للمحكمة العمالية، وتبقت 31 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.