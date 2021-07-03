عبلة الألفى تطالب بتغليظ العقوبة على مغتصبى الأطفال

جدة - نرمين السيد - طالبت الدكتورة عبلة الألفى، عضو مجلس النواب، استمرارا لمجهودات الدولة فى الحفاظ على الحريات ومحاربة كل أنواع العنف ضد الإنسان فى كل الأعمار، بتغليظ العقوبة على مغتصبى الأطفال، كما تم مع عقوبة التحرش حيث أصبحت عقوبة الاغتصاب أقل من التحرش وهذا غير مقبول وغير عادل.





وقالت: لتحقيق العدل الاجتماعى فإننى بالتوازى أطالب وبشدة برفع وعى الشباب وتدريبهم على مهنة أن يكونوا أزواجا وآباءً، وهى مهنة لها آلياتها وعلمها ومهاراتها الواجب إتقانها حتى لا يظلموا أزواجهم بالعنف وسوء المعاملة والتى تؤدى إلى الطلاق الحتمى، ولا أولادهم بالتربية الخاطئة، والتى ينتج عنها فى النهاية أطفالًا غير أسوياء نفسيا. وأشارت إلى أن التمييز وعدم المساواة والتحرش والعنف والشعور بالظلم والتطرف للهروب من نفس لوامة بطريقة مرضية كلها تبدأ فى الطفولة المبكرة وخاصة فى الثلاث سنوات الأولى من العمر، ولكى نحقق العدل بين الناس لا بد أن نربى جيدًا.

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