غدا.. بدء تسليم قطع أراضى الإسكان الاجتماعى والمتميز بمدينة قنا الجديدة

جدة - نرمين السيد - صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، سيبدأ غدا الأحد 4-7-2021، وحتى يوم الثلاثاء 27-7-2021، فى تسليم قطع أراضى الإسكان الاجتماعى المرحلة الـ 11 المحجوزة بالقرعة العلنية، وقطع أراضى الإسكان المتميز المحجوزة بنظام الحجز الإلكترونى بمدينة قنا الجديدة.





وأوضح المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع أراضى الإسكان الاجتماعى أرقام (7 – 81 – 133 – 157 – 159 – 208 – 211 – 220 - 242) بالمجاورة الأولى، والقطع أرقام (60 – 114 – 119 – 128 – 143 – 185 – 190 – 200 - 202) المجاورة الثانية، والقطع أرقام (63 – 74 – 78 – 97 – 139 – 153 – 158 – 180 – 188 – 203 – 204 - 205 - 226) المجاورة الثالثة، والقطع أرقام (38 – 55 – 101 – 168 – 172 – 206 – 218 - 240) المجاورة الرابعة، بالمنطقة الرابعة بالحى الثاني، يوم الأحد 4-7-2021.

وأضاف المهندس رضوان عبدالرشيد، أنه سيتم تسليم القطع أرقام(37 – 48 – 65 – 129 – 133 – 142 – 153 – 169 – 180 – 196 – 180 – 223 – 225 – 236 – 241 – 284 – 291 – 363 – 442 – 480 – 592 – 603 - 615)، بالحى الثالث، يوم الإثنين 5-7-2021، والقطع أرقام (679 – 711 – 729 – 763 – 803 – 810 – 824 – 859 – 869 – 872 – 885 – 896 – 903 – 909 – 917 – 927 – 949 – 953 – 961 – 966 – 968 – 982 - 983)، بالحى الثالث، يوم الثلاثاء 6-7-2021، والقطع أرقام (11 – 25 – 36 – 53 – 84 – 86 – 103 – 108 – 128 – 148 – 162 – 174 – 185 – 200 – 223 – 225 – 227 – 233 – 234 – 235 – 239 – 254 – 260 - 273)، بالحى الرابع، يوم الأربعاء 7-7-2021، والقطع أرقام ( 5 – 6 – 54 – 148 – 152 – 166 – 167 – 176 – 187 – 213 – 223 – 243 – 277 – 323 – 365 – 372 – 407 – 438 – 486 – 500 – 504 – 512 - 533)، بالحى الثالث، يوم الخميس 8-7-2021.

وقال: سيتم تسليم القطع أرقام ( 30 – 36 – 46 – 48 – 59 – 73 – 79 – 97 – 99 – 132 – 140 – 145 – 147 – 152 – 173 – 175 – 186 – 199 – 200 – 204 - 206)، بالحى الرابع، يوم الأحد 11-7-2021، والقطع أرقام (33 – 56 – 57 – 62 – 63 – 70 – 96 – 100 – 120 – 145 – 150 – 152 – 186 – 203 – 206 – 244 - 280 – 281 – 297 – 315 – 319 – 335 – 341 – 342 – 360 – 377 – 381 - 389)، بغرب المدينة أ، يوم الإثنين 12-7-2021، والقطع أرقام (14 – 23 – 26 – 55 – 62 – 77 – 86 – 89 – 109 – 110 – 112 – 122 – 133 – 141 – 151 – 158 – 160 – 217 – 234 – 253 – 290 - 291)، بغرب المدينة ب، يوم الثلاثاء 13-7-2021.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم القطع أرقام ( 39 – 45 – 48 – 55 – 59 - 60 – 61 - 70)، بغرب المدينة ج، يوم الأربعاء 14-7-2021، والقطع أرقام ( 10 – 23 – 26 – 28 – 32 – 34 – 51 – 56 – 61 – 63 – 65 – 67 – 77 – 88 – 90 – 101 – 102 – 144 – 160 – 164 – 168 – 170 - 174)، بغرب المدينة ج، يوم الخميس 15-7-2021، والقطع أرقام ( 47 – 200 – 235 – 338 – 349 – 409 – 493 – 504 – 682 – 702 – 708 – 722 – 742 - 750)، بالمجاورتين الأولى والثانية بالحى الأول، والقطع أرقام ( 30 – 51 – 99 – 111 – 136 – 167 – 183 – 185 – 206 – 216 – 226 – 247 – 295 – 297 – 502)، بالمجاورة الرابعة بالحى الأول، يوم الأحد 18-7-2021، لافتاً إلى أنه تم تخصيص الأيام من الأحد 25-7-2021 : الثلاثاء 27-7-2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه سيتم تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز، وتشمل القطع أرقام (110 – 132 – 146 – 156 – 166 – 167 – 179 – 180 – 187)، بالمجاورة الثانية بالحى الرابع، يوم الأحد 25-7-2021، مضيفاً أنه تم تخصيص يوم الإثنين 26-7-2021، لمن تخلف عن الاستلام.