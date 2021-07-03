غدا.. بدء تسليم قطع أراضى الإسكان الاجتماعى والمتميز بمدينة قنا الجديدة

وأوضح المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع أراضى الإسكان الاجتماعى أرقام (7 – 81 – 133 – 157 – 159 – 208 – 211 – 220 - 242) بالمجاورة الأولى، والقطع أرقام (60 – 114 – 119 – 128 – 143 – 185 – 190 – 200 - 202) المجاورة الثانية، والقطع أرقام (63 – 74 – 78 – 97 – 139 – 153 – 158 – 180 – 188 – 203 – 204 - 205 - 226) المجاورة الثالثة، والقطع أرقام (38 – 55 – 101 – 168 – 172 – 206 – 218 - 240) المجاورة الرابعة، بالمنطقة الرابعة بالحى الثاني، يوم الأحد 4-7-2021.
وأضاف المهندس رضوان عبدالرشيد، أنه سيتم تسليم القطع أرقام(37 – 48 – 65 – 129 – 133 – 142 – 153 – 169 – 180 – 196 – 180 – 223 – 225 – 236 – 241 – 284 – 291 – 363 – 442 – 480 – 592 – 603 - 615)، بالحى الثالث، يوم الإثنين 5-7-2021، والقطع أرقام (679 – 711 – 729 – 763 – 803 – 810 – 824 – 859 – 869 – 872 – 885 – 896 – 903 – 909 – 917 – 927 – 949 – 953 – 961 – 966 – 968 – 982 - 983)، بالحى الثالث، يوم الثلاثاء 6-7-2021، والقطع أرقام (11 – 25 – 36 – 53 – 84 – 86 – 103 – 108 – 128 – 148 – 162 – 174 – 185 – 200 – 223 – 225 – 227 – 233 – 234 – 235 – 239 – 254 – 260 - 273)، بالحى الرابع، يوم الأربعاء 7-7-2021، والقطع أرقام ( 5 – 6 – 54 – 148 – 152 – 166 – 167 – 176 – 187 – 213 – 223 – 243 – 277 – 323 – 365 – 372 – 407 – 438 – 486 – 500 – 504 – 512 - 533)، بالحى الثالث، يوم الخميس 8-7-2021.
وقال: سيتم تسليم القطع أرقام ( 30 – 36 – 46 – 48 – 59 – 73 – 79 – 97 – 99 – 132 – 140 – 145 – 147 – 152 – 173 – 175 – 186 – 199 – 200 – 204 - 206)، بالحى الرابع، يوم الأحد 11-7-2021، والقطع أرقام (33 – 56 – 57 – 62 – 63 – 70 – 96 – 100 – 120 – 145 – 150 – 152 – 186 – 203 – 206 – 244 - 280 – 281 – 297 – 315 – 319 – 335 – 341 – 342 – 360 – 377 – 381 - 389)، بغرب المدينة أ، يوم الإثنين 12-7-2021، والقطع أرقام (14 – 23 – 26 – 55 – 62 – 77 – 86 – 89 – 109 – 110 – 112 – 122 – 133 – 141 – 151 – 158 – 160 – 217 – 234 – 253 – 290 - 291)، بغرب المدينة ب، يوم الثلاثاء 13-7-2021.
وأوضح رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم القطع أرقام ( 39 – 45 – 48 – 55 – 59 - 60 – 61 - 70)، بغرب المدينة ج، يوم الأربعاء 14-7-2021، والقطع أرقام ( 10 – 23 – 26 – 28 – 32 – 34 – 51 – 56 – 61 – 63 – 65 – 67 – 77 – 88 – 90 – 101 – 102 – 144 – 160 – 164 – 168 – 170 - 174)، بغرب المدينة ج، يوم الخميس 15-7-2021، والقطع أرقام ( 47 – 200 – 235 – 338 – 349 – 409 – 493 – 504 – 682 – 702 – 708 – 722 – 742 - 750)، بالمجاورتين الأولى والثانية بالحى الأول، والقطع أرقام ( 30 – 51 – 99 – 111 – 136 – 167 – 183 – 185 – 206 – 216 – 226 – 247 – 295 – 297 – 502)، بالمجاورة الرابعة بالحى الأول، يوم الأحد 18-7-2021، لافتاً إلى أنه تم تخصيص الأيام من الأحد 25-7-2021 : الثلاثاء 27-7-2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.
وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه سيتم تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز، وتشمل القطع أرقام (110 – 132 – 146 – 156 – 166 – 167 – 179 – 180 – 187)، بالمجاورة الثانية بالحى الرابع، يوم الأحد 25-7-2021، مضيفاً أنه تم تخصيص يوم الإثنين 26-7-2021، لمن تخلف عن الاستلام.
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