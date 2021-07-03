قرار جمهورى بالموافقة على منحة البنك الأوروبى لتحديث الخط الأول للمترو

جدة - نرمين السيد - نشرت الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم السبت، قرار رئيس الجمهورية رقم 698 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاق منحة مساعدة فنية بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لمشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة بمبلغ 3 ملايين و5 آلاف يورو، الموقع بتاريخ 21 أكتوبر 2020.





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