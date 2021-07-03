السيسي يهنئ نظيريه البوروندى والبيلاروسى وحاكم كندا بأعياد الاستقلال

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى الرئيس ايفاريست ندايشيمي رئيس جمهورية بوروندي، بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال. وأوفد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية عبد العزيز الشريف إلى سفارة جمهورية بوروندى بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة. كما بعث رئيس الجمهورية برقية تهنئة مماثلة إلى ريتشارد فاغنر الحاكم العام لكندا؛ بمنسبة الاحتفال بذكرى يوم كندا.. وأوفد سيادته الأمين برئاسة الجمهورية محمد مختار إلى سفارة كندا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة. وبعث أيضا رئيس الجمهورية برقية تهنئة مماثلة إلى رئيس جمهورية بيلاروس الكسندر لوكاشينكو؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

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