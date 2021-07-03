قرار جمهوري بالموافقة عليه منحة لتحديث الخط الاول لمترو القاهرة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم السبت القرار الجمهوري ٦٩٨ لسنة ٢٠٢٠ بشأن الموافقة علي اتفاق منحة " مساعدة فنية" بين جمهورية مصر العربية و لاعادة الاعمار والتنمية بشأن مشروع تحديث الخط الاول لمترو القاهرة مرحلة التحديث الاولي بمبلغ ٣ ملايين و٥ الاف يورو الموقع بتاريخ ٢١ اكتوبر ٢٠٢٠.

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