هيئة الرعاية الصحية تبدأ تطبيق منظومة الخدمات الفندقية بمستشفياتها فى الأقصر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن البدء فى تطبيق منظومة الخدمات الفندقية لكافة النزلاء بأقسام الداخلى بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، يأتى ذلك استكمالًا لأداء مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية المتميز طبيًا بما يتماشى مع أعلى معايير الجودة العالمية.

وقالت الهيئة فى بيانٍ لها، إنه تم استحداث منظومة الخدمات الفندقية لكافة منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل من المترددين أو المستضافين بالأقسام الداخلية ومرافقيهم بمستشفيات "طيبة، العديسات، إيزيس، حورس، الكرنك الدولي" التابعين للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر.

فيما أكدت الهيئة، على تمتع كافة المنتفعين ومتلقى الخدمة الطبية بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، بدءًا من محافظة بورسعيد والآن بالأقصر، بخدمات فندقية متعددة بداية من خدمات الغرف والوجبات الصحية الساخنة والمتميزة، فضلًا عن إتاحة الأجنحة الذهبية والملكية لتقديم أعلى مستوى من الضيافة والراحة النفسية للمنتفعين وفقًا لمعايير الفندقة العالمية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، استحداث الهيئة مفاهيم الخدمة الفندقية المتميزة داخل مستشفياتها، لافتًا إلى حرص الهيئة على تطبيقها داخل كافة المنشآت الصحية التابعة لها، بما يسهم فى وصول مجموعة مستشفيات الهيئة إلى مستوى الجودة الشاملة العالمية، ويساعد بدوره فى تحقيق التفوق والتميز على المستويين الإكلينيكى والخدمي، وهو ما يرفع العائد الإستثمارى للهيئة ويعزز مواردها الذاتية، ويؤدى إلى تحسين بيئة العمل لمقدمى الخدمة، كما يستهدف هذا التطوير المستمر زيادة كسب ثقة المتعاملين بما يحقق رضاء المنتفعين فى النهاية، وذلك وفقا للمقاييس العالمية الطبية.

فيما أوضح د. شريف لاشين، مدير عام الإدارة العامة للخدمات الفندقية، المشرف العام على شؤون مقرات الهيئة، أن الخدمات الفندقية جزء لا يتجزأ عن الخدمة الطبية المتميزة واللائقة التى يتم تقديمها للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل، فهى مجموعة الخدمات غير الطبية، التى من شأنها توفير معايير الراحة النفسية للمريض، طول فترة تواجده داخل المستشفى، بما يحسن انطباعه عن خدمات المستشفى، وتشمل 4 محاور رئيسية أولها الاستقبال، وخدمة العملاء وهو المنوط باستقبال ومتابعة المريض من لحظة دخوله وحتى خروجه من المستشفى، ثم الإشراف الداخلى لمراقبة ومتابعة النظافة داخل المستشفى وخارجها، وتنظيم الأثاث والديكور، والصيانة غير الطبية، مرورًا بالاهتمام بالمساحات الخضراء بمحيط المستشفى وداخلها، ومتابعة الأغذية والمشروبات، والمنوط بها تقديم الوجبات للمرضى ولكل العاملين بالمستشفى، بأعلى معايير السلامة والجودة، حيث يتم اختيار نوعية الطعام طبقًا للحالة الصحية للمريض.