/638582/استمرار-الموجة-الحارة-على-كافة-أنحاء-الجمهورية

يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة أحوال الطقس، اليوم السبت، خاصة بعد استمرار الموجة الحارة التى بدأت منذ أسبوعين، ومن المتوقع أن تستمر هذا الاسبوع أيضًا.

دوت الخليج

أحوال الطقس اليوم

ووفقًا لما أعلنت عنه هيئة الأرصاد الجوية، فإن أغلب سوف يسودها طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار رطب على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 3: 4 درجات.

هذا وأشارت أيضًا هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن حالة الطقس ليلًا سيكون معتدل، ورطب فى القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء بالجمهورية.

استمرار الموجة الحارة فى كافة أنحاء الجمهورية

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم السبت، يشهد شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت : القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 45 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 29 درجة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، قد أكدت فى حديث سابق لها أن حالة الطقس الحارة سوف تستمر لمدة أسبوعين، وسيكون يومي السبت من ضمن تلك الأيات التى ستشهد طقسًا شديد الحرارة.