إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الدولي بكفر الشيخ

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دوت الخليج يرصد فى السطور التالية تفاصيل إصابة 4 أشخاص فى حادث إنقلاب سيارة بالقرب من كوبرى 82 برافد الطريق الدولي الساحلي كفر الشيخ بلطيم

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، إخطار من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، يفيد بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، تفيد بإصابة 4 أشخاص فى حادث إنقلاب سيارة بالقرب من كوبرى 82 برافد الطريق الدولى الساحلى كفر الشيخ بلطيم.

أسماء المصابين

وأتضح إصابة مدحت فوكيه ناشد ، 55 عام، مقيم بشبرا بمحافظة القليوبية، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسد، جيهان قاصد جندى ، 46 عام، مقيمة بشبرا بمحافظة القليوبية، مصابة بكدمات متفرقه بالجسد، جومانه مدحت فوكيه،، مقيمة بشبرا بمحافظة القليوبية، مصابة بكدمات متفرقه بالجسد، جيهان مدحت فوكيه، 16 عام، ، مقيمة بشبرا بمحافظة القليوبية، مصابة بكدمات متفرقه بالجسد، فيما جرى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمه باستقبال المستشفي.