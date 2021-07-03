أحداث رياضية تنتظرك اليوم السبت: موعد مباراة منتخب مصر للشباب..الأهلي يدخل معسكر مغلق استعداداً لمواجهة سموحة..أهم مواجهات «يورو2020»

/638578/أحداث-رياضية-تنتظرك-اليوم-السبت-موعد-مباراة-منتخب-مصر-للشبابالأهلي-يدخل-معسكر-مغلق-استعدادا-لمواجهة-سموحةأهم-مواجهات-يورو2020

تشهد الساحة العالمية الرياضية العديد من الأحداث والمواجهات الكروية ، ويرصد دوت الخليج أحداث رياضية تنتظرك اليوم السبت، الأهلي يدخل معسكر مغلق استعداداً لمواجهة سموحة.

منتخب مصر للشباب

يلتقي منتخب مصر للشباب مواليد 2003، مع نظيره المنتخب السعودي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي.

فيما ثم يلتقي منتخبا الجزائر وتونس على ذات الملعب في الثامنة مساءً، ضمن مباريات دور نصف النهائي من البطولة العربية التى تقام فى مصر

الأهلي

يدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم ،السبت، معسكر مغلق استعداداً لخوض مباراة سموحة، ويستعيد فريق الأهلى جهود نجمه أيمن أشرف فى مواجهة سموحة.

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي أمام فريق سموحه، التاسعة مساء يوم الأحد المقبل بالجولة الـ28 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى ستجمعهما على استاد الإسكندرية، بعدما غاب عن مواجهة بيراميدز بسبب الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مواجهة الزمالك التى انتهت بالتعادل 1-1 فى مايو الماضى.

محمود وحيد

غادر محمود وحيد مران الفريق الذي أقيم أمس الجمعة، حيث تعرض لكدمة في القدم خلال مشاركته في تقسيمة الكرة، ولم يستطع إكمال المران بعد تدخل الجهاز الطبي، ويخضع اللاعب لفحوصات طبية لتحديد فرص مشاركته في مباراة الغد.

مواعيد مواجهات يورو2020

تقام اليوم السبت العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم على رأسها مواجهات التشيك ضد الدنمارك وأوكرانيا مع إنجلترا فى دور ربع نهائى يورو 2020

مواعيد مباريات بطولة أمم أوروبا والقنوات الناقلة

تفام مباراة منتخب التشيك أمام الدانمارك والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الساعة السادسة مساء على قناةbeIN Sports HD 1 Max.

تقام مباراة منتخب أوكرانيا أمام منتخب إنجلترا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max

مواعيد مباريات بطولة كوبا أمريكا والقنوات الناقلة

تقام مباراة أوروجواي أمام نظيرة كولومبيا الساعة الثانية عشر صباحا بعد منتصف الليل على قناة beIN Sports HD 5 Max

تقام مباراة منتخب الأرجنتين أمام نظيرة الإكوادوروالتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة صباحا على قناة beIN Sports HD 5 Max