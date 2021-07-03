/638580/مسمعتهوش-وهو-بينادي-عليها-مقتل-عجوز-بمدينة-نصر-علي-يد-زوجته

جريمه قتل بشعه شهدتها منطقة مدينة نصر، صباح اليوم السبت، حيث أقدمت " عجوز" على قتل زوجها ضربًا بالعكاز، نتيجة مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة قامت على أثرها الأولى بضرب زوجها بالعكاز على رأسه.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل جريمة مدينة نصر

تلقى مأمور قسم شرطة مدينة نصر أول، إخطارًا من المستشفى باستقبال "محمد.ع"، في العقد الثامن من العمر جثة هامدة، ومصابًا إصابات بالغة فى رأسه، وبالفحص والمعاينة تبين إصابة المجني عليه إصابات جسيمة في منطقة الرأس وأخرى في أماكن متفرقة بجسده.

تحريات المباحث

وكشفت التحريات، حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وزوجته التي تبلغ من العمر 74 عامًا، وتطورت إلى قيام المجني عليه بمحاولة ضربها بالعكاز الخاص به، ولكنها أخذته منه ووجهت له عدة ضربات على رأسه حتى سقط على الأرض غارقا في دمائه.

وأضافت التحريات، أن جيران المجني عليه نقلوه من شقته بمدينة نصر للمستشفى لإنقاذه، إلا أنه توفي متأثرًا بإصابته البالغة، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن عقب إعداد تقرير الطب الشرعي، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة.

غيبوبة سكر

وبمواجهة الزوجة أمام رجال المباحث، بما أسفرت عنه التحريات أنكرت قيامها بضرب زوجها، وقالت إنه أثناء حدوث مشاجرة بينهما وعقب تعديه عليها بالضرب بالعكاز، ضرب نفسه بالخطأ وسقط على الأرض مغشيا عليه بسبب دخوله في غيبوبة سكر، مضيفة أنها لم تذهب معه للمستشفى نظرًا لكبر سنها وقامت بإزالة آثار الدم من الشقة عقب خروجه ووضعت العكاز أمام باب الشقة للتخلص منه نهائيا.

علقة سخنه

وكشفت زوجة المجني عليه أمام رجال المباحث أثناء التحقيقات معها حول الجريمة، أن سبب الشجار بينهما أنه نادى عليها أكثر من مرة ونظرا لضعف سمعها لم ترد عليه ووجدته قادم ناحيتها بالعكاز يلقنها "علقة سخنة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.