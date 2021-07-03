/638581/أنغام-تهاجم-الرجال-في-حفلها-بدار-الأوبرا-مجانين

قالت أنغام أثناء تقديمها اغنية «متلخبطة» في حفلها بدار الأوبرا مساء أمس، مهاجمة الرجال: "الأغنية بتاعة متلخبطة دى، ليه الرجاله ديمًا بيقولوا علينا الستات عندها تقلبات، وبيتريقوا علينا، وهما أصلًا إلـ مجانين، وإنما الستات نصفق لهم".

حفل أنغام بدار الأوبرا على مسرح النافورة

وكانت انغام قد افتتحت أولى حفلات بدار الأوبرا مساء أمس بحضور عدد كبير من الجمهور فضلًا عن زملائها في الوسط الفني أبرزهم إيهاب فهمي وزوجته، ولكن لم يشهد الحفل تواجد الصحفيين والمصورين ومراسلي القنوات الفضائية لتغطيته، إذ منعهم أمن الاوبرا بناءً على رغبة الفنانة أنغام.

دوت الخليج يكشف هجوم أنغام على الرجال اثناء حفلها بدار الأوبرا

وكان من المقرر أن تقدا أنغام في الحفل مجموعة منتخبة من أعمالها الخاصة، التي قدمتها على مدار مشوارها الفني بقيادة المايسترو هاني فرحات، وكان من بينهم "حالة خاصة جدا، بين البينين، أساميك الكتيرة، "تجاه واحد، اهي جات، متلخبطة، 100 صورة، بتوصفني بتكسفني، ده اللي عندي، سيدي وصالك، نفس الشوق، نزوة، فنجان النسيان، أنا بعته كتير، هبدأ مالآخر، مطمنة، وحدانية،وبتحبها ولا، بعتلي نظرة، عرفها بيا، حتة ناقصة، ياريتك فاهمني وغيرها".

الجدير بالذكر أن أنغام طرحت مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة «أنا بعته كتير» على قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع طارق مدكور.