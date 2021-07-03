/638583/هل-ينتقل-ميسي-إلى-باريس-سان-جيرمان-خلال-الميركاتو-الصيفي-الحالي

نشرت تقارير صحفية عن تقدم إداراة الفريق الفرنسي باريس جان جيرمان بعرض للدولي ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين وفريق برشلونة، لضمه إلى صفوف الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي، وذكرت التقارير أن إداراة فريق برشلونة اقتربت من تجديد عقد ميسي، إلا أن إداراة فريق باريس سان جيرمان دخلت السباق على ضم الدولي ليونيل ميسي.

باريس سان جيرمان يصعب المهمة على فريق برشلونة في تجديد عقد ميسي

تقدمت إداراة فريق باريس سان جيرمان بعرض لميسي أعلى من العرض المقدم من قبل فريق برشلونة، وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن ليونيل ميسي يفضل اللعب لصفوف فريق برشلونة، وعلى الجانب الأخر لم ينفي فريق باريس سان جيرمان رغبته في ضم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفيب الحالي.

وأوضحت التقارير الصحفية الإسبانية أن لينيل ميسي يضع كامل تركيزه في بطولة كوبا أمريكا 2021، حيث يرغب الدولي الأرجنتيني في التتويج ببطولة كوبا أمريكا مع منتخب بلاده، ليزين تاريخ بطولاته بالتتويج بهذه البطولة مع منتخب بلاده، ويعرض دوت الخليج مباريات الأرجنتين المقبلة في كوبا أمريكا 2021.

منتخب الأرجنتين يلتقي بمنتخب الإكوادور في الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أميركا

تأهل منتخب الأرجنتين إلى الدور ربع النهائي، من بطولة "كوبا أمريكا 2021"، ويلتقي راقصي التانجو مع نظيره منتخب الإكوادور، وتقام المباراة يوم الاحد الموافق 4 يوليو، وتبدأ في تمام الساعة الثالثة فجرا، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 5 Max، ويعرض موقع دوت الخليج أحداث مباراة الأرجنتين ومنتخب بوليفيا في الجولة الأخيرة من بطولة كوبا أميركا.

مشوار منتخب الأرجنتين في دور المجموعات من بطولة "كوبا أميركا 2021"

بعد فوز منتخب الأرجنتين بقيادة ليو ميسي، على منتخب بوليفيا، في المباراة التي جمعتهم، ضمن منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة "كوبا أميركا 2021"، تربع منتخب لا ألبيسيلستي، في صداراة المجموعة الأولى، حيث يمتلك راقصي التانجو 10 نقاط، بينما يحتل منتخب بوليفيا المركز الأخير في جدول ترتيب المجموعة، حيث أنه لم يستطع تحقيق أي نقطة في البطولة.

التشكيل المتوقع لمنتخب الأرجنتين أمام منتخب الإكوادور

في حراسة المرمى: فرانكو أرماني. في خط الدفاع: مونتيل - بيتزيلا - مارتينيز - أكونيا. في خط الوسط: جيدو رودريجيز - بالاسيوس - أليخاندرو جوميز. في خط الهجوم: أنخيل كوريا - ليونيل ميسي - سيرجيو أجويرو.