/638584/سماح-السعيد-تنضم-لأبطال-مسرحية-نجوم-الضهر

تنضم الفنانة سماح السعيد لأبطال عروض مسرحية «نجوم الضهر» بجانب الفنان الكبير محمد صبحي، ويعد هذا التعاون الثاني لهم بعدما شاركا سويًا في مسرحية «خيبتنا» .

دوت الخليج يكشف انضمام سماح السعيد لمسرحية نجوم الضهر لمحمد صبحي

ويشارك في بطولة مسرحية «نجوم الضهر» عدد كبير من النجوم يصل عددهم إلى 40 نجم ونجمة، ومن المقرر تقديمها على مسرح مدينة سنبل، ومن المقرر عرضها خلال موسم عيد الأضحى في حالة انتهاء كافة الترتيبات، إذ يكثف محمد صبحي ساعات العمل ترقبًا لعرضها.

مسرحية «نجوم الضهر» من إخراج وبطولة محمد صبحي وأشعار عبد الله حسن وموسيقي وألحان شريف حمدان وديكور محمد الغرباوي، ويشارك في بطولة المسرحية نخبة من النجوم من أجيال مختلفة وهم: "سميرة عبد العزيز ، سماح السعيد ، عبد الرحيم حسن ، محمد أبو داوود، ندى ماهر، تامر ضيائي، داليا حسن ميرنا زكري، وحازم القاضي، بالإضافة لمحمد سعيد ومنة طارق وأنجيليكا وليلي فوزي ومايكل وليام ومصطفي يوسف ومحمد شوقي طنطاوي ورحاب الشناط".

مسرحية خيبتنا تجمع سماح السعيد بمحمد صبحي

وكان قد شاركا كلًا من محمد صبحي وسماح السعيد في مسرحية " خيبتنا " التي تنبأت بما يحدث على الساحة العربية والعالمية وتأثير التقدم العلمى فى علم الجينات والاستنساخ على المواطنين فى العالم العربى والأمريكي، وقدم فيها النجم محمد صبحى شخصية الدكتور «يائس» العالم فى علم الجينات.

الجدير بالذكر، أن سماح السعيد قدمت العديد من الأعمال الفنية وشاركت كبار النجوم أعمالهم ومن أبرز مسلسلاتها "حضرة المتهم أبي مع النجم نورالشريف، امرأة من الصعيد الجواني مع معالي زايد ورياض الخولي ، عفاريت السيالة مع عبلة كامل وحسن حسني وصفية العمري "، كما شاركت بالتمثيل في فيلم "علاقات خطرة".