/638586/علي-ربيع-يبدأ-تصوير-فيلمه-الجديد-زومبي-على--جنبي

يستعد الفنان الكوميدي على ربيع لتصوير أولى مشاهده من فيلمه الجديد «زومبي على جنبي» الذي يجمع بين الفنان اشرف عبدالباقي ونجوم مسرح مصر بعد 7 سنوات غياب إذ كان آخر تعاون لهم على خشبة المسرح من خلال مسرحية «تياترو مصر» الذي سميت فيما بعد ب «مسرح مصر».

دوت الخليج يكشف موعد بدء تصوير فيلم «زومبي على جنبي» لأبطال مسرح مصر

فيلم "زومبى على جنبى" تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكى، وبطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، أشرف عبد الباقى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، شيماء سيف، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار كوميدي، ومن المقرر البدء في تصويره بداءًا من الاسبوع المقبل.

ويقدم ربيع خلال أحداث الفيلم شخصية "حمادة بطة" مطرب مهرجانات، كما سيقدم أغنيات بصوته خلال الأحداث، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رعب عن مصاصي الدماء، ويتعرض "حمادة بطة" للعديد من المواقف الكوميدية.

آخر أعمال علي ربيع

يذكر أن آخر أعمال الفنان علي ربيع كان مسلسل «أحسن أب» الذي عرض ضمن المارثون الرمضاني لعام 2021 لكنه خرج من المنافسة بعض عرض أول 10 حلقات، وهو من تأليف أحمد محيى ومحمد محمدي وإخراج معتز التوني، وبطولة على ربيع، وأحمد فتحى، وهاجر أحمد، وجيهان خليل، ومراد مكرم، هالة فاخر، مصطفى أبو سريع، سامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار كوميدى اجتماعي.

علي ربيع يفضل الأفلام الكوميدية عن الأكشن

وكان قد أكد علي ربيع في إحدى تصرحاته أنه يفضل تقديم أدوار الكوميديا، على الرغم من أنها أصعب من الأدوار التراجيدي أو الأكشن، مثلا في الأكشن يعتمد على أسلوب خاص في تنفيذ المعارك بشكل جديد، وفي الأعمال التراجيدية يكون الممثل على علم بما يفعله وتكون هناك عوامل مؤثرة مثل الموسيقى المصاحبة للمشهد، أما مهمة إضحاك الجمهور من أصعب المهام، ودائما يبحث عن مواقف كوميدية تستطيع إضحاك المتفرج.