/638588/محمود-العسيلي-يتخطى-حاجز-النصف-مليون-مشاهدة-بأغنية-على-خدك

استطاع المطرب المصري محمود العسيلي تحقيق نجاحًا ساحقًا بأغنيته الجديدة بعنوان «على خدك»، حيث بلغت عدد مشاهداتها نصف مليون في أقل من 48 ساعة.

دوت الخليج يرصد نجاح أغنية على خدك للفنان محمود العسيلي، فضلًا عن آخر أعماله الغنائية.

كليب «على خدك» يتصدر محركات البحث

لاق فيديو كليب «على خدك» إعجاب الجمهور وتصدر محركات البحث منذ طرحه على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهو من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمود العسيلى، توزيع على فتح الله و إخراج رونا العريان.

كلمات أغنية على خدك لمحمود العسيلي

وتقول كلمات الأغنية: "حياتي لما غيبتي شوية عليا وبعدنا يومين.. ثواني عمري كانت بتفوت عليا سنين وحشتيني لدرجة كنت أنا نفسي ماتخيلهاش وكان قلبي بيسأل ليه ما بنشوفهاش.. وعلى خدك ادي بوسة على خدك وعلى زعلك ماقدرش أنا على زعلك.. وكفاية اللي احنا ضيعناه".

أغنية بقت معايا لمحمود العسيلي

كانت آخر أغانى العسيلى التى قام بطرحها أغنية «بقت معايا» من كلمات سارة فرج، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أمير هداية، ومن إخراج إبراهيم حدرج.

كما طرح محمود العسيلي مؤخرًا أغنية «حب غلط»، من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلى، وتوزيع على فتح الله وميكس وماستر علي فتح الله.