/638589/منال-هلال-الجمهورية-الجديدة-هى-عصر-النهضة-المصرية-بعد-الرئيس-السيسي

قالت منال هلال، عضو لجنه الثقافة والاعلام والآثار بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن العاصمة الإدارية الجديدة هي أحد نتائج جهد وتعب 7 سنوات مضت رأينا فيهم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، يبذل أقصى جهد ويسابق الزمن كي يبني ويعمر ويطور مصر وأن يصل بها لمرحلة غير تقليدية تواكب التقدم والتطور العالمى .

الجمهورية الجديدة هى عصر النهضة المصرية

وأضافت هلال في تصريح خاص "لتحيا مصر " أنه على مر العصور لم نري رئيس تولي حكم البلاد ، وطور فيها بهذه السرعة وكأنه يسابق الزمن، مؤكده أن العاصمه الإداريه تمثل عصر النهضة المصرية.

وتابعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن خلال الشهور القليله القادمه سوف تبدا بعض الهيئات والوزارات في الانتقال الي العاصمه الإداريه ، ولكن الجمهوريه الجديده هي ليست مجرد أنتقال من مكان لمكان آخر أكثر تطورا،و مجهز علي أعلي مستوي من التكنولوجيا والرقمنه،يفخر به كل مصرى

واستطردت هلال قائلة " سوف ينقصنا شيئ مهم جداً وهي "الاستدامة"، كى يستمر هذا المكان بالرقي والجمال والعظمه التي نراها الان كى يستمر في التطوير وليس التراجع الي الخلف ،وهنا لابد وأننا كمصريين أن يكون لنا دور للحفاظ على هذا المكان، بل وتطويره ايضا، مشيرة إلى أنه لدينا قيادة سياسية واعية تدعم الفكر والتطوير، فأتمني أن كل مصرى في الجمهورية الجديده يتقمص شخصية رئيسنا العظيم الذي يعمل بقلب وحب وخوف علي مصلحة البلد ومستقبلها ومستقبل المصريين ودائماً في عطاء مستمر.

واختتمت قائلة: اتمني أن يكون الشعب المصري على قدر المسئوليه وأن يحافظ على العاصمة الإدارية بشكلها الجديد، فهوالمنوط بالحفاظ علي التطوير واستدامته، وايضا اتمنى ان تطبق الدوله القانون بكل صرامه علي كل من لا يحافظ علي المكان ويخل بالقوانين ، كي تستمر النهضة المصريه وتستعيد مصر مكانتها بين دول العالم المتقدم .