/638591/في-قضية-التزوير---الحكم-على-شريك-مودة-الأدهم-وحنين-حسام--اليوم

تصدر اليوم السبت، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، حكمها على المتهم "أ.س" شريك فتيات «التيك توك» «مودة الأدهم وحنين حسام»وآخرين؛ لاتهامه بالتزوير في محرر رسمي.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل قضية شريط فتيات التيك توك «حنين حسام ومودة الأدهم»

براءة مودة الادهم وحنين حسام

وكانت قد قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، ببراءة مودة الأدهم وحنين حسام و3 آخرين من تهمة التعدى على القيم والمبادئ الأسرية، وإلغاء حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بمعاقبتهن بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه.

النيابة العامة

وواجهت المتهمتان 9 اتهامات قامت إثرها النيابة العامة بإحالتهما و3 آخرين للجنايات، وهم: الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، والاشتراك مع آخرين فى استدراج الفتيات واستغلالهم عبر البث المباشر، ارتكاب جريمة الإتجار بالبشر، وتلقي تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققاه من مشاهدة، ونشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها.

كما أسندت النيابة للمتهمات فيتات التيك توك «حنين حسام ومودة الأدهم» وشريكهم في القضية، التحريض على ممارسة الفجور، وأنهما عضوتان على التواصل الإجتماعي بمجموعة "واتس أب" لتلقى تكليفات استغلال الفتيات، تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، الهروب من العدالة ومحاولة التخفى وتشفير هواتفهما وحساباتهما.

مصادر أمنية

وفي سياق أخر وفقًا لمصادر أمنية وخلال أول أسبوع لها « حنين حسام» تعاني من حالة إكتئاب شديد وتقضي ساعات يومها في عزلة، وأنها لا تتحدث مع زميلتها مودة الأدهم في السجن، التي تعاني أيضًا من الاكتئاب، ويتعاطين الأدوية الخاصة بالاكتئاب، منذ أن علمها بالحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بالسجن لمدة 6 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، وفي نفس الجلسة عاقبت المحكمة «حنين» بالسجن لمدة 10 سنوات غيابيًا وتغريمها 200 ألف جنيه .

حالة نفسية سيئة

وأضافت المصادر، أن فتاتي «تيك توك» تنفذان تعليمات السجون وفق اللوائح الخاصة بكل منهما بعد بمعاقبتهما بالسجن المشدد أي مع الشغل، وأن الفتاتين تمران بحالة نفسية سيئة، فهما لا يصدقان ما حدث لهما من الحكم التي عبرت عنه فتاة التيك «حنين »، خلال فيديو ظهرت فيه قبل القبض عليها بساعات.

قائلة: «أنا عملت إيه عشان أخد 10 سنين سجن أنا تاجرت في مين عشان المحكمة تحكم عليا بالسجن 10 سنوات، أنا معملتش حاجة في حد عشان يحصل معايا كده».