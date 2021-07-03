عاجل.. قائد القوات البحرية: القيادة السياسية وضعت التنمية هدفا لغد أفضل

جدة - نرمين السيد - قال الفريق أحمد خالد حسن قائد القوات البحرية، إن قاعدة 3 يوليو البحرية قدرة جديدة تضاف إلى القدرات المصرية فى إطار برنامج حديث شامل للقوات البحرية ضمن رؤية القيادة السياسية التى وضعت من التنمية والتطوير هدفها لتحقيق غد أفضل لأبناء الأمة حاملة رسالة أمن واستقرار لجيرانها.





وأضاف الفريق أحمد خالد، خلال افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، أنه تم وضع رؤية للقوات البحرية، ومن هنا جاءت قاعدة 3 يوليو، مؤكدًا أن القوات البحرية تواصل الزود والدفاع عن الوطن ضد قوى الإرهاب بأسلحة الفكر والتنمية. وأشار إلى أن التحدى كان كبيرا، وعامل الوقت كان عنصرا حاسمًا فى تطبيق خطة التنمية الشاملة للقوات البحرية.

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