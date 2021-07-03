القاضى فاروق الشنوانى يتسلم عمله رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة

جدة - نرمين السيد - وتدرج المستشار فاروق الشنوانى، فى المناصب القضائية المختلفة بدءًا من عمله فى النيابة العامة بكل درجاتها، ثم التدرج فى محكمة الاستئناف بدرجاتها المختلفة. وينضم المستشار فاروق الشنوانى، إلى عضوية تشكيل مجلس القضاء الأعلى بتشكيله الجديد ليصبح كالآتى: "المستشار عبدالله عمر شوضة، رئيسا لمحكمة النقض، والمستشار فتحى حنضل، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار محمود مسعود، النائب الثانى، والمستشار فاروق الشنوانى، رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار عصام فريد، رئيسا لمحكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار عبد الملك القمص، رئيسا لمحكمة استئناف طنطا، والمستشار حماده الصاوى، النائب العام".

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