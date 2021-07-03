عاجل.. قائد القوات البحرية يقدم هدية رمزية إلى الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - قدم الفريق أحمد خالد حسن، قائد القوات البحرية، هدية رمزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالى الغربى لمصر.





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