عاجل.. وهبة: رجال القوات المسلحة يدركون طبيعة الحفاظ على هيبة وكرامة الأمة

جدة - نرمين السيد - قال العقيد ياسر وهبة، مقدم حفل افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، إن مصر شمس الحضارة التى لا تغيب والعراقة والمجد، شمس النور والنار معا ترسل أشعة نورها إلى من يمد يده إليها وتحرق بحرارة نارها كل باغ أو عاد لا يعرف قيمتها، مضيفًا: "إنها مصر الساعية دوما إلى أن يسود السلام والباقية بإذن ربى حتى يزول الزمان".





وأضاف العقيد ياسر وهبة، إن رياح جيش مصر رياح رشيدة لا تثور ولا تنتفض إلا إذا تعلق الأمر بالأمن القومى المصرى والعربى فإنها تتحول إلى أعاصير لا تبقى ولا تذر، ورجال القوات المسلحة يدركون طبيعة مهامهم فى الحفاظ على هيبة وكرامة الأمة. وتابع: "رجال القوات المسلحة يقولون لشعبهم، إن لم نكن قادرين على ذلك فباطن الأرض أولى بنا من ظاهرها".

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