عاجل.. قائد القوات البحرية: رفع العلم المصرى على 47 وحدة بحرية جديدة

جدة - نرمين السيد - قال الفريق أحمد خالد حسن قائد القوات البحرية، إنه سيتم رفع العلم المصرى على 47 وحدة بحرية جديدة، وهو ما يمثل إضافة قوية، كما سيتم افتتاح أكبر قاعدة بحرية وهى ما تعتبر إضافة استراتيجية لمصر، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بتأمين قناة السويس والمحافظة على الملاحة البحرية ومنع الهجرة غير الشرعية.





وأضاف الفريق أحمد خالد حسن، خلال افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت: "تحقق لنا الكثير فى زمن قياسى وما تحقق ليس النهاية". وتابع: "نعاهد الله على استمرار مسيرة التقدم والتنمية وأن نحافظ على الوطن لنرد الجميل ونسهر على حمايته، حفظ الله مصر الأبية، والقوات المسلحة الباسلة".

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