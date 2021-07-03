رفع العلم المصري على 47 قطعة بحرية تمهيدا بدخولها الخدمة بالقوات المسلحة

رفع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، العلم المصري على 47 قطعة بحرية، ايذانا بدخولها الخدمة في القوات المسلحة.
وتتضمن القطع البحرية الجديدة لنشات صواريخ وفرقاطات وغواصات، وعدد من القطع البحرية الآخرى.
ويشهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب، وهي قاعدة عسكرية تتوافق مع كود القواعد العسكرية البحرية العالمي.
وتعد القاعدة نطاق عسكري متكامل يشكل قاعدة انطلاق لحماية مقدرات الأمة المصرية على طول الاتجاهين الاستراتيجيين الشمالي والغربي، والي سينفذ بها المناورة «قادر 2021».
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