/638596/القاضي-فاروق-الشنواني-يتسلم-عمله-رئيسا-لمحكمة-استئناف-القاهرة

تسلم اليوم المستشار فاروق الشنواني، رئاسة محكمة استئناف القاهرة، خلفا للمستشار عادل الأودن لبلوغه سن التقاعد.

وتدرج المستشار فاروق الشنواني، فى المناضب القضائية المختلفة بدءا من عمله فى النيابة العامة بكل درجاتها ، ثم التدرج فى محكمة الاستئناف بكل درحاتها المختلفة .

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل بدء عمل المستشار فاروق الشنواني

وينضم المستشار فاروق الشنواني، إلى عضوية تشكيل مجلس القضاء الأعلي بتشكيله الجديد ليصبح كالأتى :

المستشار عبدالله عمر شوضة رئيسا لمحكمة النقض والمستشار فتحي حنضل النائب الأول لرئيس محكمة النقض والمستشار محمود مسعود النائب الثاني والمستشار فاروق الشنواني رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة والمستشار عصام فريد رئيسا لمحكمة استئناف الإسكندرية والمستشار عبد الملك القمص رئيسا لمحكمة استئناف طنطا والمستشار حماده الصاوي النائب العام.

وفى سياق اخر هنأ رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار دكتور أبو بكر الصديق عامر ، والمستشارين أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع المستشارين، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكبار رجال الدولة والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو عام 2013.

وجاء في بيان الهيئة: "لقد أبهرت ثورة 30 يونيو العالم وأظهرت وعي وجسارة الشعب المصري وقيادته العظيمة التي كانت من أهم أهدافها تصحيح المسار نحو تحقيق دولة مدنية ديمقراطية حديثة، تحافظ على مقدرات ومستقبل الشعب المصري بجميع طوائفه لتحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار والأمن والأمان للدولة المصرية في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".

وأضافت: "الرئيس السيسي قاد سفينة الوطن نحو بر الأمان وحتى الآن وما حققه خلال تلك الفترة ويحققه على أرض الواقع من آمال وطموحات الشعب المصري في شتى المجالات".

واختتمت بيانها "نسأل المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل شر وسوء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. حفظ الله الوطن من كل شر وسوء.. وتحيا مصر".

وفي سياق اخر بعث وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، أمس، برقية تهنئة الي الرئيس عبدالفتاح السيسي، «رئيس جمهورية مصر العربية»، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وجاء بها : «في ذكرى الأعياد تتهادى إلى الأذهان عظيم الذكريات، وبمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، يُسعدنى أن أتقدم وهيئة الشرطة لسيادتكم بأبلغ عبارات التهنئة راجياً المولى عز وجل أن يكلل مسيرتكم بالتوفيق والسداد».