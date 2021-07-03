العميد ياسر وهبة: لسنا دعاة حروب وإذا فرض علينا القتال دفاعا عن حقوقنا فنحن أهله «فيديو»

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افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة.

دوت الخليج

افتتاح قاعدة 3 يوليو

قاعدة 3 يوليو، تعد هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الامن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية و الغواصات و المجهود الجوي.

العميد ياسر وهبة: لسنا دعاه حروب وإذا فرض علينا القتال دفاعا عن حقوقنا فنحن أهله

وخلال الاحتفال قال العميد ياسر وهبة :"لسنا دعاة حرب، لكن إذا فرض علينا القتال لحماية حقوق أمتنا المصرية ومكتسابتها، فنحن أهله"، وشدد في النطق على "أهله".

واستشهد العميد ياسر وهبة، خلال حديثه بمقتطف لشاعر "النيل" حافط إبراهيم: "أمِن العدل أنهم يردون الماء صفوا وأن يُكَّدر وردي"، ويتبعه بالقسم: "لا والله.. لن يكدر وردي”