فيديو- وهبة يستشهد ببيت لـ «شاعر النيل»: مصر لا يمكن أبدا أن تفرط فى حقها

جدة - نرمين السيد - قال العقيد ياسر وهبة، مقدم حفل افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، إن قدر مصر كان ولا يزال مرهونا دائما بقدر الأمة العربية، وتعى مصر جيدا أن أمنها القومى جزء لا يتجزأ من الأمن القومى العربى.





وأضاف خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، قاعدة 3 يوليو البحرية، إن سعى مصر الدائم لامتلاك القوة يأتى من رغبتها فى تحقيق السلام، فلسنا دعاة حروب أو صراعات أو نزاعات لكن فى الوقت ذاته إذا فرض علينا القتال دفاعا عن حقوقنا ومكتسبات شعبنا فنحن أهله، ودروس التاريخ تؤكد أن مصر إن طال صبرها إلا أنها لا يمكن أبدا أن تفرط فى حق من حقوقها، وستظل مصر تنبض بالحياة لترفع الأمة العربية رأسها إلى عنان السماء. ثم استشهد وهبة بجزء من قصيدة "شاعر النيل" حافظ إبراهيم: "أنا إن قدر الإله مماتى لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدى".

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