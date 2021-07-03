عاجل.. محمد بن زايد يهنئ الرئيس السيسى بافتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية

جدة - نرمين السيد - هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم السبت، الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجمهورية مصر العربية حكومة وشعبا بمناسبة تدشين "قاعدة 3 يوليو" البحرية فى منطقة جرجوب على الساحل الشمالى الغربى والتى دشنها الرئيس السيسى اليوم، بحضور عدد من ضيوف مصر من بينهم ولى عهد أبو ظبى ورئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفى.





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