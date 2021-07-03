ولي عهد أبو ظبي يهنيء الرئيس السيسي بافتتاح ” قاعدة 3 يوليو...

هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم السبت الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وجمهورية مصر العربية حكومة وشعباً بمناسبة تدشين " قاعدة 3 يوليو " البحرية في منطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي والتي دشنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم ، بحضور عدد من ضيوف مصر من بينهم ولي عهد أبو ظبي ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي .
وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تمنياته لمصر بمواصلة الإنجازات والمشاريع الحيوية النوعية التي تحققها في مسيرتها نحو التقدم والبناء والتنمية ، ومزيداً من التطور والازدهار في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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