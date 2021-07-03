/638610/يسرا-تستعيد-ذكرياتها-مع-رمسيس-مرزوق-كنت-بستمتع-بالشغل-معاه

رحل عن عالمنا مساء أمس الجمعة أحد العلامات الفنية البارزة في الوسط الفني وهو مدير التصوير الكبير رمسيس مرزوق عن عمر يناهز 81 عامًا لذا حرص العديد من النجوم والنقاد الفنيين على تقديم عدد من كلمات الشكر والثناء على روح رمسيس مرزوق، كان على رأسهم الفنانة القديرة يسرا.

دوت الخليج يكشف استعادة يسرا ذكرياتها مع رمسيس مرزوق بكلمات وفيديو مؤثر بعد رحيله أمس

نشرت يسرا خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، فيديو للراحل رمسيس مرزوق في أحد لقاءاته التليفزيونية وهو يشيد بالفنانة يسرا قائلًا: "النجمة يسرا فنانة لذيذة ومرحة وطبيعية وعادية وبسيطة جدا، أبسط ممثلة ممكن حد يقابلها".

علقت يسرا على الفيديو بكلمات رقيقة ومعبرة عن الدور الكبير الذي كان يشكله مرزوق في حياتها، فقالت: "وداعًا فارس الظل والنور.. بعتبر نفسى محظوظة جدًا إن الحياة والسينما جمعتنى بمدير التصوير العبقري رمسيس مرزوق، من خلال أفلام كتير اشتغلناها مع بعض، ولو بصيتوا على أى كادر ليا فيهم هتحسوا إنى فعلاً متصوّرة بعين بتحبني، قد ايه كنت بستمتع بالشغل معاه وبتعلّم منه، كان فنان فذ ومتميز وبيحب شغله من قلبه عشان كده بيتقنه، ألف رحمة ونور عليه".

موعد عزاء رمسيس مرزوق

من المقرر أن تتلقى أسرة مدير التصوير الكبير رمسيس مرزوق، عزاء الراحل الذى توفى أمس الجمعة، غداً الأحد بكنيسة ماري جرجس هليوبوليس، من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة العاشرة مساءً.

معلومات عن رمسيس مرزوق

رمسيس مرزوق، فنان ومدير تصوير حاصل على بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية قسم تصوير جامعة حلوان 1959 وبكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية أكاديمية الفنون تخصص تصوير 1963 وعلى شهادة الدكتوراه في الإخراج السينمائى من جامعة السوربون بباريس (فرنسا) عام 1983، وحصل على العديد من الجوائز، وأقام العديد من المعارض الخاصة به فى مصر وروما وباريس، وحصل على حوالى عشرين جائزة تقديرية.

آخر أعمال الفنانة يسرا

وكان قد تألقت يسرا في مسلسلها «حرب أهلية» الذي عرض ضمن المارثون الرمضاني المنقضي، وشاركها في البطولة باسل الخياط، أروى جودة، جميلة عوض، سينتيا خليفة، رشدي الشامي، مروى الأزلي، تأليف أحمد عادل، حوار منة القيعي، وإخراج سامح عبد العزيز

وتدور أحداث المسلسل حول حياة مريم التي تضطرها الظروف لترك ابنتها تمارا وهي صغيرة فتشب حاقدة عليها، وتتعرض مريم للخداع من قبل طبيبها النفسي وزوجها يوسف.