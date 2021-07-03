/638612/علي-زين-سعيد-بانضمامي-لأفضل-نادي-في-العالم-حلم-جديد-و-تحدي-جديد

عبر علي زين لاعب منتخب مصر لكرة اليد، عن سعادتة بعد انضمامة لنادي برشلونة الاسباني لمدة موسم مع احقية الشراء النهائي حيث أعلن الحساب الرسمي لفريق برشلونة الإسباني لكرة اليد، ضم الدولي المصري علي زين بشكل رسمي، وبعقد يمتد لموسم واحد قابل للتجديد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب عبي زين عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”:”الحمدلله ‎سعيد بانضمامي لأفضل نادي في العالم حلم جديد و تحدي جديد”.

يعد انتقال الدولي المصري علي زين نجم فريق الشارقة الإمارتي السابق إلى فريق برشلونة الإسباني، هو ثالث صفقات الفريق الكتالوني بعد التعاقد مع كل من: أنخيل فيرنانديز وليو ماثيل.

فريق برشلونة

وأوضح الموقع الرسمي لفريق برشلونة الإسباني لكرة اليد عبر حسابة على تويتر "علي زين هو اللاعب الذي سيقوم بالدخول إلى العمق من مركز الظهير الأيسر، سواء في الهجوم أو الدفاع، وذلك لأنه من الدافعين الجيدين".

يذكر أن فريق الشارقة الإمارتي كان قد أعلن على موافقته على العرض المقدم من قبل فريق برشلونة الإسباني لضم الدولي على زين نجم منتخب مصر وفريق الشارقة الإمارتي في كرة اليد.

تفاصيل انضمام علي زين إلى برشلونة

تعاقد فريق برشلونة الإسباني مع الدولي المصري علي زين نجم فريق الشارقة الإمارتي السابق لمدة عام واحد قابل للتجديد موسم أخر.

وانضم علي زين صاحب الـ 30 عاما، قادما من فريق الشارقة الإماراتي بعدما وافق إداراة الفريق الإمارتي على عرض برشلونة الإسبان، وانتقل اللاعب لمدة عام إلى فريق برشلونة الإسباني ويمتلك الفريق الكتالوني حق تجديد عقد علي زين لمدة عام اخر.

توج الفريق الكتالوني بالعديد من البطولات خلال العام المنقضي، ويأتي على مقدمة تلك البطولات، تتويج الفريق ببطولة دوري السوبر الإسباني في كرة اليد، بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة اليد، ويعد العملاق الكتالولني هو أكثر من حصل على بطولة الدوري الإسباني لكرة اليد، بالإضافة إلى كونه صاحب الرقم القياسي في دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وكأس الكؤوس الأوروبية.