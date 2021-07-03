محمود سعد يكشف تطورات الحالة الصحية لوائل الإبراشي

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كشف الكاتب الصحفي و الإعلامي المصري محمود سعد عن آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي، من خلال برنامجه «باب الخلق» المذاع على فضائية قنوات «النهار».

دوت الخليج يكشف تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي بعد تعافيه من فيروس كورونا.

وائل الإبراشي يعاني من صعوبة في الحديث

وأكد سعد أن وائل الإبراشي لازال يعاني من تعديات فيروس كورونا رغم تجاوزه مراحل الخطر، حيث ذكر أن آخر مكالمة هاتفية بينهما أوضحت أن الإبراشي يجد صعوبة في الحديث، قائلًا: "بيتكلم بصعوبة.. تعبان".

محمود سعد يحث متابعيه على الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وطالب الإعلامي محمود سعد من الجمهور عدم تجاهل الفيروس واتخاذ الإجراءات الاحترازية، كما دعاهم لتلقي لقاح فيروس كورونا، والحفاظ على وجود مسافة بينهم حتى لا ينتشر المرض.

وخلال الـ 6 أشهر الماضية تداولت العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية أنباء بخصوص عودة وائل الإبراشي، التي لم تتحقق ليأتي الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا ليقول القول الفصل فيما يخص عودته ويؤكد أنها قريبة جدًا.

برنامج التاسعة مساءً لوائل الإبراشي

يذكر أن وائل الإبراشي إعلامي شهير قدم عددًا من البرامج في عدة محطات تلفزيونية، وهو يقدم حاليًا برنامج "التاسعة مساءً" على التلفزيون المصري.

وكان وائل الإبراشي قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا في ديسمبر الماضي، وظهرت عليه الأعراض خلال تقديم برنامجه "التاسعة مساء" الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، ومكث داخل مشفي زايد التخصصي نحو 75 يومًا حتى خرج ليقيم بمنزله في فترة نقاهة.