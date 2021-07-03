/638615/مفأجاة-في-الزمالك-بشأن-العضويات-القديمة-وهدية-خاصة-لعشاق-الأرقام-المميزة

اعلن نادي الزمالك عن خطوات جديدة بشأن استرداد العضويات القديمة مع طرح عضويات مميزة بأرقام فريدة لعشاق الأرقام ، وذلك قبل خوض الفارس الأبيض مباراته أمام غزل المحلة، ويرصد دوت الخليج التفاصيل

قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب بمناسبة فتح باب الاشتركات الجديدة، رد العضويات القديمة التي سقطت عضويتها بالنادي بسبب عدم سداد الاشتراك طوال أربع سنوات ماضية.

وأكد د/ حسام المندوه عضو مجلس الإدارة، والمشرف على ملف العضوية بالنادي أن هناك فرصة محددة أمام أصحاب تلك العضويات لاستردادها من جديد وفقا لشروط حددها النادي ولفترة معينة.

وأشار إلى أن هناك اقبالا كبيرا على تجديد العضويات، وأيضا على رد العضويات التي لم يسدد أصحابها الاشتراك لأربع سنوات ماضية. ويوفر النادي كل الاشتراطات الاحترازية من أجل الحفاظ علي الأعضاء من تفشي فيروس كورونا أثناء عملية التسديد.

وبمناسبة فتح باب الاشتراكات للعام المالي الجديد قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب إقامة مزايدة كبيرة لمحبي وعشاق نادي الزمالك، وهواة الأرقام المميزة على العضويات التي تحمل أرقاما مميزة وسقطت عضوية اصحابها بالنادي، وأصبحت تلك العضويات المميزة ملكا للنادي.

وأكد د/ حسام المندوه عضو مجلس الإدارة ان العضويات المميزة تجد إقبالا كبيرا عليها في العالم بأسره من هواة الأرقام المميزة لذا تقرر فتح باب المزايدة عليها لحصول الزمالك على أعلى استفادة منها.. ومثال لتلك العضويات العضوية رقم ٢٧ والعضوية التي تحمل رقم ٣٣ والعضوية رقم ١١١١ وكلها عضويات قديمة يحرص محبو النادي على حملها واقتنائها لتكون بأسمائهم.

ويستعد فريق الزمالك أمام فريق غزل المحلة، والتي من المقرر غقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري الممتاز.

لوسيمي رئيسا لقطاع الطائرة بنادي الزمالك

قررت اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب تعيين عبد الحميد الوسيمي رئيسا لجهاز الطائرة بالنادي.

وكلفت اللجنة “الوسيمي” بتشكيل الأجهزة الفنية لفرق الطائرة بالنادي خلال الفترة الحالية.

ويعد عبد الحميد الوسيمي أحد أشهر رموز نادي الزمالك ومنتخب مصر في كرة الطائرة، وتولى المسؤولية الفنية لمنتخبات البحرين والهند وجنوب إفريقيا والأردن ومصر، كما تولى مهمة تدريب أندية هليوبوليس والشمس بمصر الجديدة، كما تولى تدريب عدة أندية ألمانية وهولندية بجانب تدريب نادي الجزيرة الإماراتي.

وحصل الوسيمي خلال مسيرته الرياضية على جوائز عديدة، حيث نال 3 أوسمة رياضية من السادة رؤساء الجمهورية بمصر للفوز بكافة ذهبيات المشاركات الإفريقية والعربية ضمن الفريق القومي المصري 1975 – 1985 بالإضافة إلى الفوز مع فريق الزمالك ببطولة إفريقيا للأندية الأبطال.