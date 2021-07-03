/638619/تحيا-مصر-يكشف-حقيقة-إصابة-ليلى-طاهر-بفيروس-كورونا

انتشرت عديد من الأنباء مؤخرًا تفيد بإصابة الفنانة ليلى طاهر بفيروس كورونا المستجد، وذلك وفقًا لما صرح به الإعلامي محمود سعد مقدم برنامج «باب الخلق» الذي يعرض على قناة النهار، مساء أمس لافتًا إلى اعتذارها عن حضور البرنامج لهذا السبب.

دوت الخليج يكشف حقيقة إصابة ليلى طاهر بفيروس كورونا المستجد

نفت الفنانة ليلى طاهر إصابتها بفيروس كورونا في هذا الوقت موضحة أنها أصيبت بالفيروس منذ شهرين ودخلت العزل لمدة 12 يوم ولكنها خرجت وأصبحت بصحة جيدة الآن، كما أكدت عزة لبيب أن ليلى طاهر تمارس حياتها بشكل طبيعي كما أنها تلتقي بأصدقائها في النادي.

وكان قد قال محمود سعد أثناء برنامجه «باب الخلق» إنه كان على موعد لاستضافة الفنانة ليلى طاهر لكنها اعتذرت لإصابتها بفيروس كورونا المستجد لافتة إلى استقرار حالتها الصحية حتى الآن، وتتلقي بروتوكول العلاج الخاص بالفيروس لحين التعافي.

آخر ظهور ليلى طاهر على الساحة الفنية

يذكر أن آخر ظهور لليلى طاهر منذ مايقرب من 5 شهور وذلك من خلال إجراء مكالمة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامجها «المساء مع قصواء» المذاع عبر قناة TEN، التي أوضحت من خلاله سبب ابتعادها عن الساحة الفنية وهو أنها تقدمت بالكثير من الأعمال المميزة ولا تريد أن تخسر ثقة الجمهور بما ستقدمه حاليا، لذا فهي في انتظار عملًا مميزًا يليق بتاريخها الفني، وأكدت انها قامت بجميع الأدوار لذا لم يبقى شيء جديد يليق بها وتستطيع تقديمه.

أخر أعمال عزة لبيب

ومن ناحية أخرى شاركت الفنانة عزة لبيب في مسلسل «حلوة الدنيا سكر» الذي يضم 8 قصص مختلفة، لكل قصة مؤلف وأبطال يخوضوا المغامرة مع هنا الزاهد، من بينهم محمود عيد المغني، هشام إسماعيل، محمد كيلاني، عمر الشناوي، محمد الشرنوبي، محمد أوتاكا، أحمد سلطان، ياسمين رحمي وجيلان علاء وهو من إنتاج كريم أبو ذكري وسينرجي، وإخراج خالد الحلفاوي.