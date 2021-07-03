/638621/بعد-افتتاح-قاعدة-3-يوليو-البحرية-محمد-سلطان-مصر-تعيش-عهد-من-الحرية-والكرامة-والتنمية

أشاد النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، بالتطور الهائل القائم فى القوات البحرية، مشيرًا إلى أن قاعدة 3 يوليو التى افتتحها الرئيس السيسي اليوم، تُعد هى أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد فى الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي.

دوت الخليج

محمد سلطان: الرئيس السيسي يضع التنمية والتطوير هدفًا لتحقيق غد أفضل

كما أشار النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، إلى أن القاعدة تساعد في اكتساب قدرات جديدة تضاف إلى القدرة المتنامية فى إطار برنامج تحديث شامل للقوات المسلحة، مشيرًا إلى أنه منذ أن تولى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم البلاد وهو يضع التنمية والتطوير هدفًا لتحقيق غد أفضل للدولة المصرية.

وأوضح عضو مجلس النواب، محمد سلطان، خلال حديثه قائلًا:" مصر انتقلت من حال السقوط في فخ الإخوان إلى عهد من الحرية والكرامة والتنمية والمشاريع والاستثمارات". كما أكد النائب محمد سلطان، على أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لقاعدة 3 يوليو هى أكبر دليل على أنها رسالة قوية تؤكد على التنمية للمنطقة بالكامل.

الرئيس السيسي يفتتح قاعدة 3 يوليو

هذا وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد افتتح بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعدد من الوفود العربية والأجنبية "قاعدة 3 يوليو" العسكرية البحرية في منطقة جرجوب المطلة على البحر المتوسط.

وتعد قاعدة ٣ يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة علي الامن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية و الغواصات و المجهود الجوي.